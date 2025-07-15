Не панацея и не "оружие для бедных". Военный эксперт развеял популярный миф о дронах

Никто не знает, как противодействовать эффекту дронов

Еще три года назад никто и не подозревал, что дроны станут настолько важной частью наземного боя. Но преувеличивать их эффект на линии фронта и в близком тылу тоже не стоит. Особенно, когда речь идет о точности.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт и аналитик Defense Express Иван Киричевский.

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По его словам, дроны уничтожают возможность врага сконцентрировать силы на одном направлении. Это парадокс, ведь именно это является основой любой наступательной операции.

"Раньше нужно было собрать все силы, загнать танковую дивизию вперед и пробивать оборону. Теперь это уже не работает. Это первый элемент. Второй элемент заключается в том, что никто не знает, как противодействовать этому эффекту. Все понимают, что он существует, но не знают, как его сломать", — говорит он.

По его мнению, дрон это не панацея и не "оружие для бедных стран", как иногда их называют.

"Если нужно уничтожить три танка, то около пяти управляемых 155-мм артиллерийских снарядов справятся с этой задачей за несколько минут. Вместо этого дроны требуют значительно больше времени — в лучшем случае до полусуток. К тому же следует учитывать, что на каждое точное попадание дрона приходится в среднем около 15 промахов".

Он призвал не увлекаться мифом о "дроновой революции", которая якобы вытесняет другие виды вооружения, средства ведения войны и тактики. "Новое — это хорошо забытое старое", — заключает он.

Напомним, командир беспилотного полка "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал "Телеграфу", как идет построение "стены дронов" ВСУ.