Вусатий ППОшник допомагає Україні? Країна-союзник Росії регулярно збиває іранські дрони

Не всі випадки збиття офіційно коментували в оборонних структурах країни

В ніч на суботу, 12 липня, росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на західні регіони України. Тоді ворогом застосував 26 крилатих ракет та 597 дронів, частина з яких була безпілотниками-імітаторами типу "Гербера". Один з таких дронів був знищений білоруським вертольотом Мі-24. Він патрулював кордон Білорусі. Про це повідомили в ГУР. За їхніми даними, йшлося саме про дрон "Гербера".

"Телеграф" зібрав усі відомі випадки, коли Повітряні сили Республіки Білорусь збивали дрони, які летіли на українські міста.

Перший відомий випадок збиття дрона над Білоруссю

У ніч проти 29 серпня 2024 року білоруська авіація вперше знищила російський дрон-камікадзе "Шахед", що залетів на територію країни під час масованої атаки по Україні. Інцидент стався в Гомельській області, де після 4:00 пролунали вибухи та було зафіксовано спалах у небі.

Збиття шахеду над Гомельською областю Білорусі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав два можливі варіанти, чому білоруський літак ліквідував дрон. Перший – Білорусь знала про проліт "Шахедів", але один із них вийшов з-під контролю, тож був знищений як загроза. Другий – цього разу Мінськ не був поінформований про використання свого повітряного простору як транзитного, тому дрон збили як невідомий об'єкт.

У ніч на 5 вересня 2024 року мешканці Гомельського району Білорусі зафіксували вибухи, що пролунали о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, йшлося про знищення ірано-російських дронів-камікадзе типу Shahed у повітряному просторі Білорусі.

Гомель, Білорусь - місто на GoogleMaps

На одному з відео, поширеному в мережі, видно, як у небі над Гомелем загорівся та впав один із безпілотників. Це черговий інцидент, коли "шахеди", запущені Росією для атак на Україну, порушили білоруський повітряний простір та були збиті білоруськими силами.

Лукашенко офіційно дозволив нищити безпілотники

7 жовтня 2024 року голова Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який офіційно дозволяє знищувати безпілотники, що порушують повітряний простір країни. Нові правила діють не лише для військових, а й для представників інших державних органів.

Олександр Лукашенко

Як повідомляється на офіційному сайті Лукашенка, дозвіл на застосування зброї, бойової техніки та фізичної сили поширюється на боротьбу з усіма типами безпілотних транспортних засобів — повітряними, надводними, підводними та наземними.

Відповідні повноваження отримали співробітники прокуратури, Слідчого комітету, митниці, Держкомітету судових експертиз та інші державні структури. Указ з’явився на тлі регулярних залітань ірано-російських дронів Shahed у білоруський повітряний простір під час атак на Україну. Лише 7 жовтня, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", було зафіксовано щонайменше чотири такі випадки.

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада щонайменше десять російських дронів-камікадзе Shahed порушили повітряний простір Білорусі. За даними моніторингових ресурсів, БПЛА залітали з боку України, проходили через район Славутича й Прип’яті, пролітали понад 120 км на півдні Білорусі й поверталися через район Овруча. Як з'ясував проєкт "Беларускі Гаюн", близько 2-ї години ночі в Мозирському районі проти "шахедів" працювали сили ППО, тож частину з них могли збити.

Російські дрони над Білоруссю

Протягом січня 2025 року щонайменше 94 російських дрони-камікадзе Shahed порушили повітряний простір Білорусі. У ніч на 28 січня білоруські сили протиповітряної оборони збили ударний безпілотник типу Shahed, що залетів з боку Росії. Інцидент стався у Мозирському районі. Об'єкт був ліквідований засобами ППО о 00:55. Приблизно в цей самий час мешканці району чули потужний вибух, а вже за три хвилини Shahed зник з радарів.

Як коментують збиття в білоруському Міноборони

У лютому 2024 року міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін заявив, що у разі порушення державного кордону в повітрі, білоруські військові діятимуть жорстко. За його словами, сили ППО країни мають необхідні засоби для виявлення та знищення цілей.

Міністр оборони Республіки Білорусь

"Збройні сили відповідають за охорону державного кордону в повітряному просторі. Є можливості радіотехнічних військ, інші засоби, які дозволяють бачити, фіксувати польоти і реагувати на них", — заявив міністр. Він зазначив, що з серпня 2024 року було зафіксовано щонайменше шість випадків порушення повітряного кордону, на які білоруська армія щоразу реагувала — підіймала винищувачі або приводила до бойової готовності зенітні підрозділи.

У вересні 2024 року білоруське Міноборони підтвердило факт порушення державного кордону в повітряному просторі. Начальник Головного штабу — перший заступник командувача ВПС і військ ППО полковник Сергій Фролов повідомив, що в ніч на 5 вересня були зафіксовані безпілотні літальні апарати, які перетнули кордон Білорусі, і "всі цілі-порушники були знищені".

При цьому у заяві не було вказано ані типу, ані походження безпілотників. Попри численні задокументовані приклади залітання ірано-російських дронів Shahed на територію Білорусі, у повідомленні білоруського військового керівництва прямо про це не згадується.

Так само без коментування залишилося і збиття безпілотника в ніч на 12 липня – жодної згадки про це на офіційних ресурсах білоруських силових відомств знайти не вдалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 10 липня Росія знову здійснила атаку по Україні, застосувавши рої ударних дронів типу Shahed. Особливістю цієї масованої атаки стало активне використання повітряного простору Білорусі для запуску безпілотників.