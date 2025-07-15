Чекати лишилося недовго? Коли ЗСУ почнуть бити ворога "роями" дронів

Дрони зможуть координувати свої дії на полі бою і добивати ще "живі" цілі

Україна наздоганяє Росію у рівні розвитку ударних дронів зі штучним інтелектом (ШІ) типу "Ланцет", однак складнощі виникають із навчанням цього ШІ, який має вміти розрізняти цілі на полі бою. Але це питання може бути вирішене менш як через рік.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів командир безпілотного полку "Ахілес" Юрій Федоренко. Він пояснив, чому застосування штучного інтелекту відбулося лише частково.

— Чому зараз не можна застосувати т.зв. "рій" дронів? Коли летить "рій", вони залітають в той чи інший квадрат, штучний інтелект має розпізнати цілі, визначити, яка ще "жива" (спалена або не спалена), яка саме це техніка — цивільна чи військова? І після цього нанести вогневе ураження, — каже військовий.

За його словами, щоб ШІ мав можливість ці завдання виконувати, його потрібно навчити.

— Навчити штучний інтелект дуже складно. Ви бачили, яка зараз виїжджає на поле бою броньована техніка противника. Інколи, маючи вже значний рівень досвіду ведення бойових дій, я особисто 15 хвилин намагаюся зрозуміти, що ми знищили: БМП чи танк, бо противник так все обварює зверху "сараями", "будками" і так далі, що об'єктивно не зрозуміло, що це за техніка, — пояснює командир полку БПЛА.

На його думку, навчити ШІ розрізняти цілі і розуміти, чому треба завдати вогневе ураження саме цій цілі, а не іншій, — це досить складний виклик.

— Але робота в даному напрямі триває більш, аніж активною. За моїм переконанням, не кінець 2025-го, на жаль, але перша половина 2026 року має дати свої результати активного застосування дронів, які будуть координуватися і виконувати завдання, вже базуючись на штучному інтелекті, — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав: Чехія передала в Україну унікальні дрони — оснащені штучним інтелектом і стійкі до РЕБ Росії.