Бомбити Москву не буде: Фесенко розповів, чого українцям чекати від "нового" Трампа

Щось хороше для України все ж таки може бути

Президент США Дональд Трамп ніколи не воюватиме проти Володимира Путіна. Тому українцям не варто будувати завищених очікувань.

Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, чекати на щось революційне від нинішньої адміністрації Білого дому не варто.

"Він не воюватиме з Путіним. У нас дехто вже думає, що ще трохи й він почне бомбардування Москви. Ні, в кращому разі він дасть нам зброю для ударів по російській території. Ось це можливо. А сам воювати не буде", — сказав він.

На те ж, на думку політолога, варто чекати й від санкційної політики. Трамп може посилити економічні обмеження для Росії, але робитиме це поступово і доти, доки Кремль відмовлятиметься йти на переговори.

"А ось те, що почав зброю продавати нам зброю, ось це уже добре. Це позитивна тенденція, треба вітати і треба, щоб це тривало далі", — додав Фесенко.

Як повідомлялося раніше, заяви Трампа про постачання зброї Україні та введення мит проти Росії викликали бурхливу реакцію в мережі. Проте разом із надією деякі експерти висловили скептицизм і запропонували поки що не особливо радіти та дочекатися практичних дій від Білого дому.