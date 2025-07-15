Бити чи не бити: Трамп пояснив розмову з Зеленським про обстріл Москви

Лідер США пояснив свою позицію

Президент США Дональд Трамп відреагував на історію з його питаннями про можливості України завдати удару по Москві. За його словами, президентові України Володимиру Зеленському цього робити не варто.

Його слова передає Clash Reports. Американський президент також нагадав, що він не хоче ставати на чийсь бік.

"Зеленський не повинен націлюватися на Москву", — сказав глава Білого дому, після чого додав, що не хоче обирати сторону, а просто сподівається на припинення вбивств.

При цьому він дуже загадково висловився про подальшу долю глави Кремля.

"Ми подивимося, що буде з Путіним. Поки що я дуже розчарований Путіним. Я завершив багато воєн за останні три місяці, але цю поки що не вийшло", — сказав Трамп.

Як повідомлялося раніше, 15 липня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп під час зустрічі з Зеленським питав того про можливості завдати ударів по Москві та Санкт-Петербургу.

Втім, згодом у Білому домі повідомили, що американський президент ставив це питання виключно, щоб зрозуміти українські можливості. Журналісти зазначали, що американський президент підтримав таку ідею, зазначивши, що це "змусить росіян відчути біль".

"Президент Трамп просто поставив питання, а не заохочував подальші вбивства. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", — сказала речник Трампа Керолайн Лівітт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соратники Трампа розкритикували його рішення озброїти Україну.