У Трампа непроста дилема: що буде, якщо Росія через 50 днів не піде на вимоги США

Сам термін швидше за все був призначений заради "гарної цифри"

Президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на те, щоб досягти угоди щодо України. Тим самим він показав, що все ще відкритий для переговорів, але буде змушений діяти після закінчення терміну.

Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив політолог Володимир Фесенко. Він висловив сумніви щодо того, що у ці 50 днів на дипломатичних полях будуть якісь зрушення і зазначив, що швидше за все цей термін було названо без жодного обґрунтування, лише заради гарної цифри.

"Трамп все ж таки не відмовляється від тиску на Росію. Поки що це швидше попередження. Трамп не хоче відразу йти на протистояння з Росією. Він знову демонструє Путіну: "Я хочу з тобою домовитися". Тому давай краще припиняй війну, а далі домовлятимемося. А ні, ну тоді змушений діятиме", — сказав Фесенко.

За словами політолога, Трамп цією заявою поставив себе перед дилемою і більше не зможе дати задню, оскільки через це його вважатимуть слабаком не лише в Росії, а й у Китаї і навіть у себе вдома.

Фесенко переконаний, що американський президент все ж таки посилить тиск на Росію, бо вже це пообіцяв. Такий стиль поведінки він назвав тактикою Трампа.

До закінчення озвученого терміну особливих змін Україні чекати не варто, хіба що постачання додаткової зброї можуть полегшити ситуацію на фронті та допомогти ЗСУ відбивати російський тиск.

Як повідомлялося раніше, заяви Трампа про постачання зброї Україні та введення мит проти Росії викликали бурхливу реакцію в мережі. Проте разом із надією деякі експерти висловили скептицизм і запропонували поки що не особливо радіти та дочекатися практичних дій від Білого дому.