Трамп нарешті прокинувся чи… Як в Україні відреагували на нові обіцянки президента США

Експерти мають різні думки стосовно причин сьогоднішніх заяв глави Білого дома

У понеділок, 1 липня, США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив, що на Росію чекають величезні тарифи, якщо вона не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Дехто з експертів та лідерів суспільної думки виразили свій оптимізм з цього приводу, а хтось висловив обережне ставлення до останніх новин та майже недовіру. "Телеграф" зібрав реакції на заяву Трампа та повідомлення про угоду США з НАТО.

Трамп обрав не робити нічого

Політолог Олексій Голобуцький нагадав, що було три варіанти очікуваного позиціонування Трампа: він повернеться до позитивного ставлення щодо Путіна і Росії, він займе різко негативну позицію щодо Путіна і Росії або лишиться умовно нейтральним.

Експерт стверджує, що судячи із його заяв, президент США, як і раніше обрав нейтралітет. Після цитування глави Білого дома, він зазначив, що Трамп зазвичай обирає "не робити нічого" – або як максимум "підписати документ, за яким візаві винний США 10-50-100-500% мит".

Олексій Голобуцький

"І далі знов не робити нічого, а чекати, щоб все що треба зробила інша сторона, яка точно не хоче стільки платити або втрачати американський ринок. Простий, зрозумілий механізм, який з багатьма довів свою дієвість. То чом би не спробувати його і на Путіні? Але, як і з іншими, дати скількись часу на вживання заходів. Зрештою, зважаючи на основних покупців російських товарів, запровадження 100% вторинних санкцій – це додаткові до наявних проблеми США і з Індією, і з Китаєм. Які не потрібні ні Трампу, ні республіканцям у владі", – пояснив політолог.

Чистий бізнес

"Щодо зброї все було зрозуміло і так: це вже чистий бізнес, тому Трампа такі умови (продаж американських військових товарів за гроші, а не передача чи навіть кредит) апріорі мали влаштувати", – вважає Голобуцький.

На його думку, для нас головне – не потрапити в пастку безпідставного оптимізму, що бувало не раз, особливо після звернення Рютте до Трампа. "Я розумію, що багато хто подаватиме сьогоднішню заяву Трампа як велику перемогу для нас. Але якщо об’єктивно, то це точно не прорив. Це, звісно, трохи краще, ніж в перші пів року, але це не перехід Трампа на бік України", – пояснює експерт.

Своєю чергою, політолог Олексій Якубін в коментарі "Телеграфу" висловив свою думку з приводу того, чому США далі будуть надавати Україні зброю вже не безкоштовно, а за кошти країн НАТО. За його словами, Трамп не міг вчинити інакше, тому що лобі ВПК в Сполучених Штатах Америки досить впливове і деякі американські компанії, працюючі у сфері виробництва зброї, фінансували його передвиборчу компанію.

Чому Трамп не зміг кинути Україну

"Трамп не може публічно визнати, що він не зміг домовитись, зважаючи на те, скільки він інвестував вже в розмови з Путіним. Ключова концепція Трампа – показати його як суперпереговорника. Тому він почав публічно висловлювати роздратування Путіним, а тепер ми бачимо, що він встановив дедлайн в ці приблизно 50 днів, за які має відбутися домовленість", – каже Якубін.

За його словами, це сигнал як Києву, так і Москві. Але здається, що Кремлю не вдалося переконати Трампа, що буцімто припинення вогню не змогли досягти через Україну. Глава Білого дому констатував, що проблема в Росії. Наразі він не готовий війти з переговорів та хоче ще спробувати закрити питання, про що свідчать його заяви. Цьому не заважають окремі треки США з Росією.

Олексій Якубін

"Тут велику роль має імідж Трампа у Сполучених Штатах Америки, тому що Трамп хоче виглядати сильним політиком. Частково на зміну його позиції могли вплинути американські електоральні настрої: "Тут сильно бомблять Україну, а Трамп нічого не робить", – пояснив експерт.

Політолог та журналіст Володимир Сонюк стверджує, що на Трампа вплинули не тільки внутрішньополітичні процеси в США, а і європейська дипломатія.

"Трамп нарешті зрозумів, що умовляти Путіна припинити агресію – абсолютно марна справа, і береться спонукати його не словом, а ділом. Тобто – зброєю для України та санкціями. Це результат як європейської дипломатії, так і внутрішньополітичного процесу в США. Марк Рютте з Мерцом, Стармером та Макроном – з одного боку, впливові представники Республіканської партії США на зразок Ліндсі Грема – з іншого. Всі разом, схоже, таки переконали нинішнього господаря Білого дому, що Путін йому не друг, а скоріше щось протилежне. То ж чекаємо результатів для України у вигляді зупинки війни та припинення кровопролиття в першу чергу", – прокоментував він рішення Трампа.

Збіг чи щось більше?

Голобуцький звернув увагу на цікавий збіг дат. Він нагадав, що 3 липня Путін заявив про плани за 60 днів (тобто до 1 вересня) захопити Запорізьку і Херсонську області повністю разом із територією Донбасу, що залишилася під владою України.

А 14 липня Трамп каже, що чекатиме переговорів 50 днів, перш ніж запровадити 100% мита. Тобто, знову ж таки до 1 вересня.

"Збіг? Чи дійсно відсилка Трампа до слів Путіна? Вийде в Путіна – буде одна реакція Білого дому, не вийде – інша. Можливо, ця заява про "мита за 50 днів" — складник конфіденційної домовленості Трампа з Путіним?", – запитує експерт.

Чекаємо на подробиці

Російський та український журналіст-міжнародник, політичний оглядач та блогер Іван Яковина написав у Facebook, що, Трамп знову "наш".

"Пообіцяв направити зброю Україні (поки неясно, яка і скільки), а також пригрозив запровадити проти покупців російської нафти санкції, якщо вона не погодиться на перемир'я протягом 50 днів. Начебто норм, але чекаємо на подробиці", – висловився він.

Іван Яковина

На думку Яковини, найцікавіше – це кількість та якість зброї. Щодо 500-відсоткових мит, спочатку все було дуже туманно і, прямо скажемо, не цілком реалістично, резюмував оглядач.

"З усього, що Трамп заявив, основне, що було чітко озвучено, — те, що США поставлятимуть Україні зброю, яку оплачуватимуть інші країни НАТО. Про це вже пів року йдеться, включаючи прямі запити українського керівництва: мовляв, зброя буде оплачена, головне — не припиняйте постачання. Чи є у Європи гроші цю зброю оплачувати? Так, більш ніж є", – вважає військовий оглядач Ігаль Левін.

Ігаль Левін

Він зазначив, що більш детальні подробиці вже чекатимемо через зливи, хоча точна номенклатура та кількість — краще нехай не зливаються та залишаються невідомими.

"Влада і військові й так знатимуть, а ось іншим — і особливо російським — цього знати нафіг не треба!", – резюмував Левін.

Російські пропагандисти в шоці

Керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко прокоментував сьогоднішні події дуже коротко: "Круто". А потім додав, що російські пропагандисти поки в шоці.

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у своєму Telegram-каналі: "Ми на "російські граблі Трампа" наступали сотні років і з особливим завзяттям останні 30 років, а він все зрозумів за пів року. Ну що ж… будемо в усьому шукати позитив".

Хоч би не заглючила

"Нова версія Трампа краща за попередню. Хоч би не заглючила", — з надією, але водночас і з побоюванням висловився співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Блогер і волонтер Ігор Лаченков здивувався одкровенням Трампа стосовно їхніх розмов з дружиною про Україну: "Тобто весь цей час Меланія за нас?"

"Ну все, пітун, здавайся до 2 вересня", – запропонував главі Кремля український громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло як оборонне, так і наступальне озброєння. "Телеграф" розбирався, що Вашингтон надішле Києву.