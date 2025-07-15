Чи відступить Путін після погроз Трампа: апетити Кремля залежать лише від одного — Reuters

Росія ще має віру в можливість перемогти

Росія не надто налякана погрозами президента США Дональда Трампа ввести мита і має намір вести війну доти, доки на Заході не задовольнять його вимоги. При цьому Володимир Путін упевнений, що його країна може витримати економічні труднощі задля досягнення перемоги, а тому все залежатиме лише від стійкості оборони України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три неназвані джерела, знайомі з планами Кремля. Зазначається, що російський диктатор упевнений, що його війна важливіша за будь-які потенційні економічні втрати як для Росії, так і для його торгових партнерів на кшталт Індії та Китаю.

"Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирного врегулювання в Україні, включаючи американців, тому він продовжить доти, доки не досягне бажаного", — сказало джерело видання.

Зазначається, що Путін зараз висуває претензії на Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, проте якщо українська оборона посиплеться, то його апетити розширюватимуться і на інші частини України.

Ситуація на полі бою

"Росія діятиме, виходячи зі слабкості України", — сказало одне із джерел. Воно зазначило, що якщо українська оборона витримає, то Путін може зупинитися на вже захопленому, але інакше він спробує прорватися до Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.

Інше джерело повідомило, що навіть якщо США запровадять мита проти російської нафти, то Москва все одно знайде способи її продати. Він зазначив, що Трамп має мало реальних важелів тиску на Путіна.

"Путін розуміє, що Трамп — непередбачувана людина, яка може робити неприємні вчинки, але вона маневрує, щоб не дратувати її надто сильно", — сказав він.

Також він спрогнозував, що найближчими місяцями на завершення війни сподіватися не варто.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський уже говорив, що хвалений російський "літній наступ" не дає окупантам результатів і йде не так гладко, як хоче показати Кремль. Безумовно, проблеми з постачанням озброєння, які почалися після приходу Трампа до влади, відіграли свою роль, проте тепер він готовий продати зброї на мільярди доларів членам НАТО з подальшою передачею їх ЗСУ.

При цьому Україна не втратила своєї здатності виробляти зброю і масштабує її виробництво. В цей час окупантам вдається захоплювати 15-20 квадратних кілометрів на день. За деякими оцінками, такими темпами на повне захоплення України в окупантів може піти кілька десятків років, а за іншими — війна може тривати вічно без будь-яких успіхів з того чи іншого боку.