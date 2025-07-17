Сценарии окончания войны появились у ОП и экспертов: при каких условиях наступит мир и какая роль у Путина и Трампа

Конец 2025-го — новая дата завершения войны от Ермака, которую в этот раз должен обеспечить Трамп, но не слишком ли оптимистично?

Война может быть завершена уже к концу 2025 года, и в этом Украине сможет помочь действующий президент США Дональд Трамп. По крайней мере, в этом уверен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он рассказал американскому изданию The Times. Ермак подчеркнул, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на главу России, а также отметил, что Трамп и Зеленский "начали разговаривать на одном языке и установили связь".

"Телеграф" решил выяснить, действительно ли возможны такие сроки, какими могут быть сценарии окончания войны и почему в ОП снова решаются называть какие-то даты наступления мира, зная, сколько дедлайнов уже не оправдались.

Эксперты оценили реалистичность прогнозов

Глава Института американистики Владислав Фарапонтов объяснил в комментарии "Телеграфу", что такой сценарий возможен.

"Я думаю, что это возможно при условии санкций, которые могут быть приняты американским сенатом, нижней палатой Конгресса, а затем направлены на подпись президенту Трампа. Но мы понимаем, что этого недостаточно, должно быть непосредственное участие США в политическом процессе переговоров. Если такое будет, то можно говорить об этом, но с каждым днем, конечно, такая вероятность существенно уменьшается. До конца года или не до конца? Я бы не ставил таких дедлайнов, потому что их было уже много. Понятно, что это заявление (Ермака. — Ред.) делается для Трампа, чтобы показать, что Украина верит, что именно президент Трамп может закончить эту войну".

Каковы сценарии завершения войны

Политолог Владимир Фесенко рассказал, что попытки такие у Трампа есть, он искренне хочет завершить войну в Украине и принудить Путина к завершению этой войны. "Но удастся ли ему это сделать, это большой вопрос. Я пока не вижу прямых предпосылок для завершения войны в текущем году. Дело в том, что Путин с большой вероятностью не будет выполнять ультиматумы Трампа, потому что сочтет это проявлением слабости. А для такого, как Путин, это недопустимо", — отметил Фесенко.

Политолог также объяснил, что Путин не будет сжигать все мостки контактов с Трампом и попытается возобновить диалог с американцами в течение этих 50 дней, но это будет неформально и в закрытом режиме, публичных заявлений не будет. "Но договоренности о прекращении не будет и реальных попыток завершения не будет, пока Путин не завершит свою летнюю военную кампанию, а это как минимум до октября. Если после завершения этого ультиматума Трамп усилит свое давление на Путина, а Путин ответит, то обе стороны будут демонстрировать силу и крутизну, то нас будет ждать новый период конфронтации. Он может быть коротким или более продолжительным. Это один сценарий, достаточно вероятный", — говорит Фесенко.

Эксперт также назвал второй сценарий, как все будет происходить дальше. "Трамп может ввести точечные санкции, никаких 100-процентных тарифов не будет, и с Китаем он будет договариваться, чтобы давить на Россию по прекращению огня, и возможно, в октябре будут проводиться переговоры по прекращению огня. Но максимум, что возможно, — это пошаговое прекращение огня, как и планировалось в марте. К примеру, сначала прекращение огня на море, в воздухе, а затем постепенно и на суше. Поэтому теоретически могут договориться о прекращении огня до конца года, но вероятнее всего — не раньше следующего. Но есть главная предпосылка для этого — стабилизация военной ситуации в Украине", — поясняет политолог.

По его мнению, в этом случае как раз американцы могут помочь: если они дадут нам достаточно оружия, которое поможет нам остановить российские наступления и сделать менее разрушительными российские воздушные атаки. Или наоборот – помочь нам сделать более разрушительными атаки по российской территории с помощью американского дальнобойного оружия, и здесь реально Трамп может помочь.

Владимир Фесенко подчеркнул 2 главных фактора для завершения боевых действий — стабилизация на фронте и рост цены войны для России. "Если этого не будет, боюсь, что война будет продолжаться".

Могут ли США действительно сильно надавить на Путина

Политолог Алексей Якубин объяснил, что у США действительно есть экономические инструменты, чтобы надавить на Россию для начала реальных переговоров. "Просто есть вопрос в цене такого шага для мировой экономики. Когда мы с вами слышим о тех же санкциях, которые могли бы ввести на российский энергоноситель, который покупают третьи страны, то есть вопрос в том, что у Запада есть такие возможности, но они думают не только о том, какие последствия могут быть для России, но и для мировой экономики в целом".

То есть Штаты и другие западные страны имеют механизмы, но цена получается слишком высокой. Мы видим, что Трамп является сторонником низких цен на энергоносители, однако, по мнению политолога, он будет показывать, что может это реализовать, но пока конкретных действий не будет. "Россия в принципе этим пользуется", — резюмирует Якубин.

Политолог также говорит, что Украина пока должна стимулировать Запад к принятию этого решения, хотя бы постепенно, чтобы мировая экономика имела возможность привыкнуть к этому.

Напомним, "Телеграф" писал, что в плане Трампа по вооружению Украины возникли проблемы. Многие страны НАТО узнали о плане, когда его озвучили на брифинге в Белом доме.