Фото дня: як Свириденко з Порошенком "відзначилися" у Раді і чому це обговорює вся мережа
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Фото миттєво стало приводом для жартів
17 липня Верховна Рада погодила призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України — за це проголосували 262 парламентарі. Відразу після призначення в соцмережах почали поширюватися фото з засідання Ради.
На знімку видно, як нова прем’єрка Свириденко тримає документи, а поруч стоїть Петро Порошенко.
Прем'єрка виглядає так, ніби відвернулась від експрезидента. Чи це демонстративний жест, чи випадково вийшов такий кадр — незрозуміло. Проте саме це фото привернуло увагу користувачів інтернету.
Політолог Євген Магда опублікував знімок із підписом "Фото дня".
Історик Кирило Сазонов прокоментував ситуацію: "Пам’ятаю, була уже прем’єр Юля. Я тоді РНБО очолював".
Історик Андрій Плахонін розмістив у своїх соцмережах порівняння фото Свириденко з радянським плакатом про сухий закон. На плакаті зображений чоловік, який відмовляється від склянки алкоголю з написом "НЕТ!".
Фото швидко набрало популярності в українському сегменті соцмереж. Користувачі активно коментують та поширюють знімок, роблячи різні порівняння та жарти.
Раніше "Телеграф" також писав, чим Юлія Свириденко відрізняється від Юлії Тимошенко. Першу відмінність — відсутність знакової коси Тимошенко — важко не помітити відразу.