Фото дня: як Свириденко з Порошенком "відзначилися" у Раді і чому це обговорює вся мережа

Фото миттєво стало приводом для жартів

17 липня Верховна Рада погодила призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України — за це проголосували 262 парламентарі. Відразу після призначення в соцмережах почали поширюватися фото з засідання Ради.

На знімку видно, як нова прем’єрка Свириденко тримає документи, а поруч стоїть Петро Порошенко.

Прем'єрка виглядає так, ніби відвернулась від експрезидента. Чи це демонстративний жест, чи випадково вийшов такий кадр — незрозуміло. Проте саме це фото привернуло увагу користувачів інтернету.

Політолог Євген Магда опублікував знімок із підписом "Фото дня".

Відреагував на фото Євген Магда

Історик Кирило Сазонов прокоментував ситуацію: "Пам’ятаю, була уже прем’єр Юля. Я тоді РНБО очолював".

Історик Андрій Плахонін розмістив у своїх соцмережах порівняння фото Свириденко з радянським плакатом про сухий закон. На плакаті зображений чоловік, який відмовляється від склянки алкоголю з написом "НЕТ!".

Фото швидко набрало популярності в українському сегменті соцмереж. Користувачі активно коментують та поширюють знімок, роблячи різні порівняння та жарти.

Жарт з соцмереж про Юлію Свириденко

Порошенко та Свириденко - жарт

Жарти про кадр з Юлією Свириденко

Раніше "Телеграф" також писав, чим Юлія Свириденко відрізняється від Юлії Тимошенко. Першу відмінність — відсутність знакової коси Тимошенко — важко не помітити відразу.