Шмигаля на Свириденко? Що відомо про можливу скору зміну уряду в Україні

На початку липня в Україні можуть змінити уряд

Найближчим часом нібито планується заміна прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на міністерку економіки Юлію Свириденко. Це може відбутися на позачерговій сесії Верховної ради 7-8 липня.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram. Водночас джерела "Телеграфу" таку інформацію не підтверджують.

Що кажуть джерела

Варто зазначити, що джерела "Телеграфа" в депутатському корпусі не підтверджують інформацію Гончаренка. При цьому Інші джерела натякають, що здійснюється спланований вкид про призначення Свириденко, хоча розмови про це дійсно ведуться.

Юлія Свириденко

Що каже Гончаренко

Парламентарій пише, що слугам нібито сказали готуватися до позачергової сесії Ради 7-8 липня для заміни премʼєра. Річ у тім, що 10-11 липня в Римі має відбутися Конференція з відновлення України (Recovery Conference), а найближче засідання парламенту поки що заплановано на 15 липня.

"Відповідно станом на зараз в якості прем’єра на конференцію має їхати Шмигаль. Проте, прямо зараз Слугам розсилають повідомлення, щоб вони були готовими до позачергової сесії Ради 7 або 8 липня", – йдеться у повідомленні.

Гончаренко називає метою цієї сесії зміну українського уряду разом з головою. За його словами, найбільш ймовірно, що новим премʼєром стане Юлія Свириденко. І саме вона вже вирушить на конференцію в Римі.

Скриншот з Telegram-каналу Гончаренка

Нагадаємо, віцепрем’єру — міністру єдності Олексію Чернишову оголосили підозру у корупції. На день раніше він повернувся в Україну з тривалого відрядження.