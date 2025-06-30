Була економісткою на підприємствах: що відомо про Юлію Свириденко, яка може стати новою премʼєр-міністеркою

Певний час Свириденко робила політичну кар'єру в Чернігові

У кулуарах ширяться чутки, що найближчим часом може відбутися відставка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Його наступницею може стати міністерка економіки Юлія Свириденко. Заміну можуть провести на позачерговій сесії Верховної ради 7-8 липня.

"Телеграф" розкаже, чим запам'яталась міністерка економіки та якою є її політична діяльність.

Що відомо про Юлію Свириденко

Майбутня міністерка народилась у 1985 році у Чернігові. Навчалась у Київському торговельно-економічному університеті, де опановувала менеджмент антимонопольної діяльності. Закінчила аспірантуру цього вишу за спеціальністю "економіка та управління національним господарством".

У 2008 році Свириденко почала працювати економісткою Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП". Також була оцінювачкою Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації та заступницею директора ТОВ "Еко-Втор".

Свириденко працювала економісткою на підприємствах, фото з мережі

У 2011 році Юлія очолила Постійне представництво Чернігова у місті Усі, що у КНР. Вона займалась залученням інвестицій у Чернігів та область і створювала умови для ведення бізнесу інвесторам. Зокрема, підприємство "Еко-Втор" зареєстрували повністю з іноземних вкладень.

У 2015 році Свириденко була радницею голови Чернігівської обласної адміністрації. Тоді ж вона очолила Департамент економічного розвитку ЧОДА. Пізніше Юлію призначили першим заступником голови адміністрації міста. Певний час виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА.

Свириденко працювала у Чернігівській ОДА, фото me.gov.ua

У 2019 році Свириденко очолила ТОВ "Сідко Україна", яке виробляє корм для диких птахів і переробляє органічну продукцію. Згодом її обрали заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Того ж року Свириденко стала Головою правління Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Входила у делегацію для участі у Тристоронній контактній групі. У 2020 році Юлію обрали першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Свириденко була у Тристоронній контактній групі, фото з мережі

Згодом Свириденко стала заступницею голови Офісу Президента України. У 2021 році її виключили з делегації України для участі у Тристоронній контактній групі. У 2021 році Юлію призначили міністеркою економіки України. У 2022 році Свириденко очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики. Мала перемовини з іншими країнами щодо посилення санкцій на Росію.

У червні 2025 року Свириденко призначили заступником голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при Президентові України.

Свириденко є міністеркою економіки, фото president.gov.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка міністерки економіки Юлії Свириденко. Він також намагався потрапити у політику.