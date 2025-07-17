Фото дня: как Свириденко с Порошенко "отличились" в Раде и почему это обсуждает вся сеть

Фото мгновенно стало поводом для шуток

17 июля Верховная Рада согласовала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины — за это проголосовали 262 парламентария. Сразу после назначения в соцсетях начали распространяться фотографии с заседания Совета.

На снимке видно, как новый премьер Свириденко держит документы, а рядом стоит Петр Порошенко.

Премьер выглядит так, будто отвернулась от экспрезидента. То ли это демонстративный жест, то ли случайно вышел такой кадр — непонятно. Однако именно это фото привлекло пользователей интернета.

Политолог Евгений Магда опубликовал снимок с подписью "Фото дня".

Отреагировал на фото Евгений Магда

Историк Кирилл Сазонов прокомментировал ситуацию: "Помню, была уже премьер Юля. Я тогда СНБО возглавлял".

Историк Андрей Плахонин разместил в своих соцсетях сравнение фото Свириденко с советским плакатом о сухом законе. На плакате изображен мужчина, отказывающийся от стакана алкоголя с надписью "НЕТ!".

Фото быстро набрало популярность в украинском сегменте соцсетей. Пользователи активно комментируют и распространяют снимок, делая разные сравнения и шутки.

Шутка из соцсетей о Юлии Свириденко

Порошенко и Свириденко – шутка

Шутки о кадре с Юлией Свириденко

Ранее Телеграф также писал, чем Юлия Свириденко отличается от Юлии Тимошенко. Первое отличие – отсутствие знаковой косы Тимошенко – трудно не заметить сразу.