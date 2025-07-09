Намагався потрапити у політику та веде бізнес: що відомо про чоловіка міністерки економіки Свириденко

Чоловік міністерки намагався потрапити у політику

Юлія Свириденко з 2021 року обіймає посаду міністерки економіки України. Останнім часом у кулуарах подейкують, що саме вона може стати новою прем'єр-міністеркою, замінивши Дениса Шмигаля. А от чоловік політикині є непублічною особистістю та не дає інтерв'ю.

"Телеграф" розповість про чоловіка міністерки економіки та чим він займається.

Що відомо про чоловіка Юлії Свириденко

Сергій Дерлеменко народився у Чернігівській області. Зараз чоловіку 46 років, і він займається підприємницькою діяльністю. Дерлеменко керував компанією ТОВ "ДІТЕЛ", яка працює у напрямку будівництва, ремонту і обслуговування мереж зв’язку. Наразі Дерлеменко має роботу у ТОВ "ДКС-ГРУПП", яка займається сертифікацією систем управління в Україні.

Чоловіку Свириденко зараз 46 років, фото з його сторінки у фейсбуці

Дерлеменко займається бізнесом, фото з його сторінки у фейсбуці

Дерлеменко у ТОВ "ДКС-ГРУПП", фото з його сторінки у фейсбуці

У минулому чоловік Свириденко балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Самопоміч". Однак йому не вдалося потрапити у держорган. Разом з Юлією Сергій виховує доньку Софію. Улюбленим заняттям Дерлеменка є біг. Підприємець неодноразово брав участь у спортивних марафонах.

Чоловік Свириденко займається бігом, фото з його сторінки у фейсбуці

Чоловік Свириденко брав участь у спортмарафонах, фото з його сторінки у фейсбуці

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Дерлеменко рідко щось публікує у соцмережах. Він поширював кілька дописів своєї дружини Юлії Свириденко. На останній світлині у фейсбуці Сергій показав себе у військовому одязі. Можливо, він проходить військову службу, але про це нічого невідомо. Схоже, чоловік обирає приватне життя замість надмірної уваги та додаткових запитань.

Дерлеменко показувався у військовій формі, фото з його сторінки у фейсбуці

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може стати новим послом у США. Оксану Макарову, яка обіймає цю посаду, можуть відкликати із Вашингтона.