Намагався потрапити у політику та веде бізнес: що відомо про чоловіка міністерки економіки Свириденко
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Чоловік міністерки намагався потрапити у політику
Юлія Свириденко з 2021 року обіймає посаду міністерки економіки України. Останнім часом у кулуарах подейкують, що саме вона може стати новою прем'єр-міністеркою, замінивши Дениса Шмигаля. А от чоловік політикині є непублічною особистістю та не дає інтерв'ю.
"Телеграф" розповість про чоловіка міністерки економіки та чим він займається.
Що відомо про чоловіка Юлії Свириденко
Сергій Дерлеменко народився у Чернігівській області. Зараз чоловіку 46 років, і він займається підприємницькою діяльністю. Дерлеменко керував компанією ТОВ "ДІТЕЛ", яка працює у напрямку будівництва, ремонту і обслуговування мереж зв’язку. Наразі Дерлеменко має роботу у ТОВ "ДКС-ГРУПП", яка займається сертифікацією систем управління в Україні.
У минулому чоловік Свириденко балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Самопоміч". Однак йому не вдалося потрапити у держорган. Разом з Юлією Сергій виховує доньку Софію. Улюбленим заняттям Дерлеменка є біг. Підприємець неодноразово брав участь у спортивних марафонах.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Дерлеменко рідко щось публікує у соцмережах. Він поширював кілька дописів своєї дружини Юлії Свириденко. На останній світлині у фейсбуці Сергій показав себе у військовому одязі. Можливо, він проходить військову службу, але про це нічого невідомо. Схоже, чоловік обирає приватне життя замість надмірної уваги та додаткових запитань.
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