Свічки з сюрпризом: у Києві жінка продавала наркотики в парафіні

Підозрювана може провести до 10 років у в'язниці

У столиці правоохоронці викрили та затримали 25-річну мешканку Троєщини, яка оригінальним способом займалася збутом наркотиків. Жінка фасувала психотропні речовини у себе вдома, після чого маскувала їх у свічки, заливаючи парафіном.

Замовлення вона передавала клієнтам через таксі, намагаючись уникнути підозри. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Дільничні офіцери Деснянського управління поліції зупинили дівчину на вулиці для перевірки. Під час огляду у її наплічнику виявили парафінові свічки, всередині яких були 13 пакетиків із білою кристалічною речовиною та три пакетики з канабісом. Окрім цього, серед її речей знайшли списки з адресами замовників.

Жінку спіймали з наркотиками

Під час обшуку у квартирі затриманої поліцейські виявили цілі "виробничі потужності": пакети з психотропами, фасувальний матеріал, електронні ваги, форми для виготовлення свічок, парафін для маскування наркотиків.

"Поліцейські затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 25-річна мешканка Троєщини. Виявлені речовини правоохоронці скерували на проведення експертизи. Експертне дослідження по вилученому триває", — йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За незаконний збут наркотиків у великих розмірах їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрювана

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві серед ночі сталася бійка зі стріляниною. За даними очевидців, молодий стрілець був одягнений у чорний одяг та мав татуювання з пістолетом на скроні. Крім того, на місці були ще двоє чоловіків і дві неповнолітні дівчини.