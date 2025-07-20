"Куда полиция смотрит?!" Реклама каннабиса посреди города под Днепром вызвала скандал

Мнения пользователей сети разделились

В городе Самар Днепропетровской области заметили рекламу веществ на здании. Ее разместили прямо в центре города на видном месте.

Информация об этом была опубликована в одном из днепровских пабликов в Telegram. На фотографии виден перечень товаров, которые продает магазин.

На баннере также присутствует изображение QR-кода, который ведет в интернет-магазин этой продукции.

В сети обсуждают рекламу в Самаре. Фото: Труха.Днепр

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что такой рекламе не место в центре говора и у всех людей на виду. Другие же считают, что в этом ничего такого нет.

В сети обсуждают рекламу каннабиса

В сети обсуждают рекламу каннабиса

В сети обсуждают рекламу каннабиса

В сети обсуждают рекламу каннабиса

В сети обсуждают рекламу каннабиса

Стоит отметить, что есть широкий спектр препаратов на основе CBD, или каннабидиола — химического соединения, которое производится коноплей. CBD, в отличие от тетрагидроканабинола или ТГК, не имеют психоактивного эффекта и не вызывают привыкания.

CBD в Украине легален с апреля 2021 года. В постановлении Кабмина указано: "к веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2025 года в Украине официально зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Речь идет об оральных каплях испанского бренда.