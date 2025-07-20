Укр

"Куда полиция смотрит?!" Реклама каннабиса посреди города под Днепром вызвала скандал

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
На Днепропетровщине обсуждают баннер Новость обновлена 20 июля 2025, 14:11
На Днепропетровщине обсуждают баннер. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мнения пользователей сети разделились

В городе Самар Днепропетровской области заметили рекламу веществ на здании. Ее разместили прямо в центре города на видном месте.

Информация об этом была опубликована в одном из днепровских пабликов в Telegram. На фотографии виден перечень товаров, которые продает магазин.

На баннере также присутствует изображение QR-кода, который ведет в интернет-магазин этой продукции.

В Днепропетровской области рекламируют мухоморы, биодобавки и каннабис
В сети обсуждают рекламу в Самаре. Фото: Труха.Днепр

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что такой рекламе не место в центре говора и у всех людей на виду. Другие же считают, что в этом ничего такого нет.

В Днепропетровской области рекламируют мухоморы, биодобавки и каннабис
В сети обсуждают рекламу каннабиса
В Днепропетровской области рекламируют мухоморы, биодобавки и каннабис
В сети обсуждают рекламу каннабиса
В Днепропетровской области рекламируют мухоморы, биодобавки и каннабис
В сети обсуждают рекламу каннабиса
В Днепропетровской области рекламируют мухоморы, биодобавки и каннабис
В сети обсуждают рекламу каннабиса
В Днепропетровской области рекламируют мухоморы, биодобавки и каннабис
В сети обсуждают рекламу каннабиса

Стоит отметить, что есть широкий спектр препаратов на основе CBD, или каннабидиола — химического соединения, которое производится коноплей. CBD, в отличие от тетрагидроканабинола или ТГК, не имеют психоактивного эффекта и не вызывают привыкания.

CBD в Украине легален с апреля 2021 года. В постановлении Кабмина указано: "к веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2025 года в Украине официально зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Речь идет об оральных каплях испанского бренда.

Теги:
#Реклама #Днепропетровская область #Каннабис #Самар