Усик в Лондоні з'явився у скандальній футболці: що на ній написано (фото)

У Саудівській Аравії у грудні 2024-го цей надпис викликав резонанс

Цієї суботи, 19 липня, відбувся бій чемпіона світу з професійного боксу у надважкій вазі Олександра Усика і володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Українець перед поєдинком з’явився у футболці з релігійним надписом, яка у грудні викликала резонанс у Саудівській Аравії, перед боєм з Тайсоном Ф'юрі.

Напис на футболці — грецькою мовою. У перекладі "ορθοδοξία ή θάνατος" — "Православ'я або смерть". У грудні 2024-го у Саудівській Аравії таку символіку могли б сприймати як провокаційну або образливу. Однак англійці не надали надпису на футболці такого значення.

Таким чином Олександр Усик, можливо, показував, що релігія — це частина його життя. Боксер часто демонструє свою віру в Бога.

Олександр Усик після поєдинку з Дюбуа. Фото: Getty Images

У країнах Близького Сходу носіння схожих символів може мати серйозні наслідки, оскільки фраза "Православ'я або смерть" походить із банера монастиря Есфігмен на Афоні. Напис перефразовує національний грецький девіз "Свобода або смерть". у Саудівській Аравії такі висловлювання можуть бути розцінені як порушення.

Олександр Усик перед поєдинком з Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024-го

Однак у Великій Британії немає подібної релігійної цензури. Фраза "Православ'я або смерть" не суперечить жодним місцевим законам.

Для росіян ця фраза екстремістська

Черемушкинський районний суд Москви у грудні 2010 року ухвалив рішення про визнання фрази "Православие или смерть!" екстремістською і включив її до Федерального списку екстремістських матеріалів під номером 865. Причиною було вказане те, що, на думку експертів, це висловлювання розпалює релігійну ворожнечу та пропагує перевагу православ'я над іншими релігіями.

Раніше "Телеграф" розповідав, який прапор, окрім державного, Усик взяв із собою на бій проти Дюбуа. Незадовго до поєдинку непереможний боєць "засвітив" у своїй кімнаті особливі прапори.