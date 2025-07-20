"Навіть пиво відкрити не встигли": швидка перемога Усика породила смішні відео

Українці жартують, що не встигли нічого вдіяти

Після бою чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа у мережі почали з’являтися забавні реакції користувачів. Багато хто так довго чекав на цю подію і готувався до перегляду, але бій пройшов досить швидко.

Український боксер Усік нокаутував свого суперника у п’ятому раунді. Загалом було 15 хвилин чистого часу бою (5 раундів та кожен по 3 хвилини).

Також були чотири перерви між раундами (між 1–2, 2–3, 3–4 та 4–5 раундами). Таким чином, сумарний час із перервами склав 19 хвилин.

У коментарях під роликами деякі жартома пишуть, що тільки встигли приготуватися до перегляду, як бій уже завершився.

Бій Усика та Дюбуа

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Великобританія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу воювали чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Перед реваншем Усік і Дюбуа провели відкриті тренування, Олександр з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній прес-конференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

У середині 5-ї 3-хвилинки Олександр серією ударів повалив британського гіганта на канвас. "Динаміт" піднявся, проте одразу потрапив під потужне бомбардування з боку українця. Даніель упав вдруге. Рефері пошкодував Дюбуа і завершив бій, присудивши Вусіку перемогу нокауто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що розповів Олександр Усік на прес-конференції після бою з Дюбуа.