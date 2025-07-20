Не тільки державний: що ще за прапор Усик взяв з собою на бій проти Дюбуа (фото)

Боксер має стяг бригади, що билась за Соледар і Бахмут

Український боксер Олександр Усик у суботу, 19 липня, став новим абсолютним чемпіоном світу у гевівейті, перемігши британця Данієля Дюбуа на рингу в Лондоні, Британія. Незадовго до бою непереможний боєць "засвітив" у своїй кімнаті особливі прапори.

Перед поєдинком Олександр поділився сторіс Інстаграму світлиною, на якій він у роздягальні стадіону "Вемблі" зосереджено читає книгу. Дивани біля Усика застелені українським прапором та стягом бойової частини ЗСУ.

Що за прапор Усик взяв на бій проти Дюбуа

Як з'ясував "Телеграф", прапор кольору марун належить 77 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗСУ. Це окрема Наддніпрянська аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ — один із новітніх бойових підрозділів, створений за стандартами НАТО та оснащений сучасним озброєнням і технікою.

Бригада, що була створена після повномасштабного вторгнення Росії вже встигла пройти бойове хрещення на найскладніших ділянках фронту — від Харківщини до Соледара і Бахмута. Її гасло: "Лютий, коли спровокований!".

"Для нас це не просто символ. Це частина духу бригади, який присутній там, де потрібна сила, витримка і характер. Цей прапор — як оберіг. Як нагадування про тих, хто щодня веде свій бій за Україну. Бажаємо Чемпіону сили, витримки та перемоги у поєдинку, який чекає вся країна. 77-ма — поруч думками й духом!", — побажали бійці 77 ОАеМБр Усику напередодні бою.

Головна підтримка українського чемпіона — це його дружина Катерина. Раніше "Телеграф" писав про найгарячіші образи дружини Усика, які перехоплюють дух. А нещодавно жінка похвалилася розкішною фігурою у відвертій чорній сукні.