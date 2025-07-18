Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляція вечора боксу

Українець Усик та британець Дюбуа визначать нового абсолютного чемпіона світу з боксу

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарній арені "Вемблі" чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF у королівській вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу. Боксери вже билися між собою у серпні 2023 року.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Дюбуа 2. Шоу стартує раннім андеркардом о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу Усик — Дюбуа 2 (оновлюється)

Пряма відеотрансляція боїв раннього андеркарда шоу Усик — Дюбуа 2

Непереможний 38-річний українець Усик на прізвисько "Кіт" спробує вдруге у кар’єрі стати абсолютним чемпіоном світу у гевівейті. До цього він ставав "абсолютом" у 1-й важкій вазі, а також вигравав олімпійське "золото". Проти нього на ринг вийде 27-річний "Динаміт", який упевнений, що засвоїв урок і готовий замінити Олександра на троні у суперважкому дивізіоні.

Де і коли дивитися бій Усик — Дюбуа 2

Вечір боксу Усик — Дюбуа 2 покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться о 19:30 за київським часом із поєдинків раннього андеркарда. Головний бій розпочнеться не раніше 23:30. Додамо, що безкоштовна офіційна трансляція реваншу не планується.

Промо відео бою Усик — Дюбуа 2

Прогноз букмекерів на реванш Усик — Дюбуа 2

Букмекери вважають Усика беззаперечним фаворитом. Найімовірнішим результатом поєдинку аналітики називають перемогу Олександра технічним нокаутом (коефіцієнт 2,60). Трохи менш імовірною є перемога українця одноголосним рішенням (3,50). Шанси Дюбуа набагато гірші — 6,50 на перемогу технічним нокаутом та двозначні коефіцієнти на тріумф рішенням суддів та нокаутом. Проте шанси Даніеля значно зросли порівняно з першим поєдинком.

Андеркард шоу Усик — Дюбуа 2

Розігріватимуть публіку перед боєм Усик — Дюбуа 2 5 пар боксерів. У двох поєдинках на кону стоятимуть другорядні чемпіонські титули.

Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) — Кевін Лерена (31-3, 15 KO) — бій за титул чемпіона за версією WBC Silver у надважкій вазі

Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) — Соломон Декрес (9-1, 3 KO) — рейтинговий бій у суперважкій вазі

Даніель Лапін (11-0, 4 KO) — Льюїс Едмондсон (11-0, 3 KO) — бій за титул чемпіона за версією IBF Inter-Continental у напівважкій вазі

Лаша Гурулі (1-0, 0 КО) — Джеймс Френсіс (7-1, 1 КО) — рейтинговий бій у першій напівсередній вазі

Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Есекіль Грегорес (3-24, 0 КО) — рейтинговий бій у першій напівсередній вазі

Файткард шоу Усик — Дюбуа 2

Усик - Дюбуа 2: остання дуель поглядів

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого Кіт і Динаміт зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Крім того, чемпіони провели офіційну процедуру зважування, на якій британець значно переважив українця.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Ф'юрі 2

Найкращі моменти бою Джошуа — Дюбуа

У своєму останньому поєдинку Усик одноголосним рішенням суддів здолав Тайсона Ф’юрі. Дюбуа своєю чергою нокаутував у 5-му раунді ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.