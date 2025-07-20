Познайомились, коли ще були дітьми: скільки років зараз дружині Усика і якою була історія їхнього кохання

Пара у шлюбі вже 16 років

Вона була поряд з ним ще до того, як про його ім'я дізнався світ. Шкільне кохання виявилося єдиним, а тоді ще дівчина Олександра Усика перетворилася на жінку, яка зараз стоїть за спиною одного з найсильніших боксерів світу. Катерина Усик — його надійний тил, головна опора і мама чотирьох його дітей.

"Телеграф" вирішив пригадати історію кохання Катерини та Олександра Усика. Майбутнє подружжя почало зустрічатися, коли їм було 14 і 15 років.

Історія кохання Катерини та Олександра Усиків

Коли Усик закохався в Катерину, вони обоє навчалися в одній школі, але в паралельних класах. Олександр запропонував дівчині повболівати за нього на фіналі чемпіонату Криму. Хоч він і програв, запропонував дівчині після змагань піти на побачення, на що вона погодилася.

Катерина зізнавалася, що спочатку сприймала його лише як друга, але з часом все змінилося. Тоді Олександр став писати для дівчини вірші.

Пара одружилася у вересні 2009 року — скоро вони відзначатимуть 16-ту річницю шлюбу. Весілля пари відбулося у Криму, у колі родичів та друзів.

"Ми планували весілля і раніше. Але коли я приїхав після чемпіонату світу, все дуже швидко сталося – буквально за тиждень. Дружина вже була вагітна, тому довелося прискоритися. Швидко зробили весілля, спонтанно, але дуже круто вийшло – з друзями та близькими", — розповідав Олександр.

Згодом Усик почав ставати відомим. Він переміг на Олімпійських іграх і почав здобувати боксерську славу.

У 2014 році, після анексії Криму, сім’я переїхала до Київської області. Згодом вони побудували будинок у Ворзелі. У 2010 році у пари народилася донька Єлизавета. За кілька років — сини Кирило та Михайло. Наймолодша донька подружжя з'явилася на світ 28 січня 2024 року. Зараз Катерині 37 років, а Олександру — 38.

Раніше "Телеграф" ділився найгарячішими фото Катерини Усик. Вона — головна підтримка українського чемпіона.