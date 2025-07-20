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Познакомились, когда еще были детьми: сколько лет сейчас жене Усика и какова была история их любви

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Александр Усик с женой Екатериной Новость обновлена 20 июля 2025, 20:48
Александр Усик с женой Екатериной. Фото Колаж Телеграфу

Пара в браке уже 16 лет

Она была рядом с ним еще до того, как о его имени узнал мир. Школьная любовь оказалась единственной, а тогда еще девушка Александра Усика превратилась в женщину, которая сейчас стоит за спиной одного из сильнейших боксеров мира. Екатерина Усик – его надежный тыл, главная опора и мама четырех его детей.

"Телеграф" решил вспомнить историю любви Екатерины и Александра Усика. Будущие супруги начали встречаться, когда им было 14 и 15 лет.

История любви Екатерины и Александра Усик

Когда Усик влюбился в Екатерину, они оба учились в одной школе, но в параллельных классах. Александр предложил поболеть за него на финале чемпионата Крыма. Хотя он и проиграл, предложил девушке после соревнований пойти на свидание, на что она согласилась.

Усик с женой Екатериной

Екатерина признавалась, что сначала воспринимала его только как друга, но со временем все изменилось. Тогда Александр стал писать для девушки стихи.

Усик с женой Екатериной

Пара вышла замуж в сентябре 2009 года — скоро они будут отмечать 16-ю годовщину брака. Свадьба пары состоялась в Крыму, в кругу родственников и друзей.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло — буквально через неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось — с друзьями и близкими", — рассказывал Александр.

Усик с женой Екатериной

Впоследствии Усик стал становиться известным. Он победил на Олимпийских играх и стал получать боксерскую славу.

Усик с женой Екатериной

В 2014 году, после аннексии Крыма, семья переехала в Киевскую область. Позєе они построили дом в Ворзеле. В 2010 году у пары родилась дочь Елизавета. Через несколько лет — сыновья Кирилл и Михаил. Самая младшая дочь супругов появилась на свет 28 января 2024 года. Сейчас Екатерине 37 лет, а Александру – 38.

Усик с женой и детьми
Александр Усик с женой Екатериной
Екатерина Усик, Александр Усик

Ранее "Телеграф" делился самыми горячими фото Екатерины Усик. Она — главная поддержка украинского чемпиона.

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