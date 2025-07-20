Познакомились, когда еще были детьми: сколько лет сейчас жене Усика и какова была история их любви

Пара в браке уже 16 лет

Она была рядом с ним еще до того, как о его имени узнал мир. Школьная любовь оказалась единственной, а тогда еще девушка Александра Усика превратилась в женщину, которая сейчас стоит за спиной одного из сильнейших боксеров мира. Екатерина Усик – его надежный тыл, главная опора и мама четырех его детей.

"Телеграф" решил вспомнить историю любви Екатерины и Александра Усика. Будущие супруги начали встречаться, когда им было 14 и 15 лет.

История любви Екатерины и Александра Усик

Когда Усик влюбился в Екатерину, они оба учились в одной школе, но в параллельных классах. Александр предложил поболеть за него на финале чемпионата Крыма. Хотя он и проиграл, предложил девушке после соревнований пойти на свидание, на что она согласилась.

Екатерина признавалась, что сначала воспринимала его только как друга, но со временем все изменилось. Тогда Александр стал писать для девушки стихи.

Пара вышла замуж в сентябре 2009 года — скоро они будут отмечать 16-ю годовщину брака. Свадьба пары состоялась в Крыму, в кругу родственников и друзей.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, все очень быстро произошло — буквально через неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось — с друзьями и близкими", — рассказывал Александр.

Впоследствии Усик стал становиться известным. Он победил на Олимпийских играх и стал получать боксерскую славу.

В 2014 году, после аннексии Крыма, семья переехала в Киевскую область. Позєе они построили дом в Ворзеле. В 2010 году у пары родилась дочь Елизавета. Через несколько лет — сыновья Кирилл и Михаил. Самая младшая дочь супругов появилась на свет 28 января 2024 года. Сейчас Екатерине 37 лет, а Александру – 38.

Ранее "Телеграф" делился самыми горячими фото Екатерины Усик. Она — главная поддержка украинского чемпиона.