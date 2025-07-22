Залежність від західної зброї є, але… Як "Українська бронетехніка" нарощує виробництво для фронту (фото)

Потужностей в Україні достатньо, але є проблеми з фінансуванням

Україна регулярно нарощує виробництво власної зброї, аби зменшити залежність армії від поставок із Заходу. Зокрема, над цим працює й приватна компанія "Українська бронетехніка", яка постійно запускає нові продукти, що швидко знаходять застосування на фронті.

Як пише The New York Times, фінансування, на жаль, є слабкою ланкою української "оборонки". Попри те, що промислові потужності дозволяють виробляти техніку на суму 35 млрд доларів за рік, реально вдається зробити озброєння лише на 15 млрд доларів. При цьому вітчизняні виробники продовжують шукати нові підходи для покращення ситуації.

Так, "Українській бронетехніці" вдалося у 2024 році вдвічі наростити виробництво броньованих автомобілів. Попри це, зізнається в інтерв'ю американським журналістам гендиректор компанії Владислав Бельбас, цього все одно недостатньо, адже потреба значно більша.

Владислав Бельбас. Фото The New York Times

Представники "УБ" регулярно вивчають зміни, що відбуваються та фронті, та нові тенденції боїв. Через це було випущено низку нової продукції для армії, зокрема легкий баггі, здатний розвинути швидкість до 145 км/год. Його мобільність дозволяє військовим оперативніше пересуватися на небезпечних ділянках і краще ухилятися від ворожих БПЛА.

До речі, про дрони "Українська бронетехніка" теж не забула. Наприклад, виробляє для армії безпілотні наземні комплекси "Протектор".

"Фактично, це платформа-матка для безпілотників, призначена для транспортування менших дистанційно керованих транспортних засобів на фронт. Менші безпілотники, у свою чергу, доставляють провізію та боєприпаси на бойові позиції, а "Протектор" служить ретрансляційною станцією для передачі сигналів", — пише NYT.

В компанії регулярно працюють над поставками зброї на фронт. Фото The New York Times

Не обходиться компанія і без "класики" — регулярно постачає фронту міномети. Владислав Бельбас зазначив, що минулоріч Україні повністю вдалося самостійно забезпечити потреби армії як мінометами, так і мінами.

Міномети — класична зброя війни. Фото The New York Times

"Це поворотний момент порівняно з початком війни, коли майже всі мінометні снаряди імпортувалися", — додав він.

Це і не дивно, адже тільки "Українська бронетехніка" минулоріч виготовила близько 1000 мінометів, що майже вдвічі перевищило показник попереднього року. При цьому Бельбас додав, що у 2025-у Міноборони має проблему із контрактуванням достатньої кількості мінометів через нестачу фінансування.