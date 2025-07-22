Зависимость от западного оружия есть, но… Как "Украинская бронетехника" наращивает производство для фронта (фото)

Мощностей в Украине достаточно, но есть проблемы с финансированием

Украина регулярно наращивает производство собственного оружия, чтобы снизить зависимость армии от поставок с Запада. В частности, над этим работает и частная компания "Украинская бронетехника", постоянно запускающая новые продукты, быстро находящие применение на фронте.

Как пишет The New York Times, финансирование, к сожалению, является слабым звеном украинской "оборонки". Несмотря на то, что промышленные мощности позволяют производить технику на сумму 35 млрд долларов в год, реально удается произвести вооружение только на 15 млрд долларов. При этом отечественные производители продолжают искать новые подходы для улучшения ситуации.

Так, "Украинской бронетехнике" удалось в 2024 году вдвое нарастить производство бронированных автомобилей. Несмотря на это, признается в интервью американским журналистам гендиректор компании Владислав Бельбас, этого все равно недостаточно, ведь потребность значительно больше.

Владислав Бельбас. Фото The New York Times

Представители "УБ" регулярно изучают изменения, происходящие на фронте, и новые тенденции боевых действий. В связи с этим был выпущен ряд новой продукции для армии, в частности легкий багги, способный развивать скорость до 145 км/ч. Его мобильность позволяет военным оперативнее передвигаться на опасных участках и лучше уклоняться от вражеских БПЛА.

Кстати, о дронах "Украинская бронетехника" тоже не забыла. Например, производит для армии беспилотные наземные комплексы "Протектор".

"Фактически, это платформа-матка для беспилотников, предназначенная для транспортировки меньших дистанционно управляемых транспортных средств на фронт. Меньшие беспилотники, в свою очередь, доставляют провизию и боеприпасы на боевые позиции, а "Протектор" служит ретрансляционной станцией для передачи сигналов", — пишет NYT.

В компании регулярно работают над поставками оружия на фронт. Фото The New York Times

Не обходится компания и без "классики" — регулярно поставляет на фронт минометы. Владислав Бельбас отметил, что в прошлом году Украине полностью удалось самостоятельно обеспечить потребности армии как минометами, так и минами.

Минометы – классическое оружие войны. Фото The New York Times

"Это поворотный момент по сравнению с началом войны, когда почти все минометные снаряды импортировались", — добавил он.

Это и неудивительно, ведь только "Украинская бронетехника" в прошлом году изготовила около 1000 минометов, что почти вдвое превысило показатель предыдущего года. При этом Бельбас добавил, что в 2025 году Минобороны имеет проблему с контрактированием достаточного количества минометов из-за недостатка финансирования.