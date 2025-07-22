Укр

Зависимость от западного оружия есть, но… Как "Украинская бронетехника" наращивает производство для фронта (фото)

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
В "Украинской бронетехнике" интенсивно работают над поставками оружия для ВСУ Новость обновлена 22 июля 2025, 11:02
В "Украинской бронетехнике" интенсивно работают над поставками оружия для ВСУ. Фото The New York Times, коллаж "Телеграфа"

Мощностей в Украине достаточно, но есть проблемы с финансированием

Украина регулярно наращивает производство собственного оружия, чтобы снизить зависимость армии от поставок с Запада. В частности, над этим работает и частная компания "Украинская бронетехника", постоянно запускающая новые продукты, быстро находящие применение на фронте.

Как пишет The New York Times, финансирование, к сожалению, является слабым звеном украинской "оборонки". Несмотря на то, что промышленные мощности позволяют производить технику на сумму 35 млрд долларов в год, реально удается произвести вооружение только на 15 млрд долларов. При этом отечественные производители продолжают искать новые подходы для улучшения ситуации.

Так, "Украинской бронетехнике" удалось в 2024 году вдвое нарастить производство бронированных автомобилей. Несмотря на это, признается в интервью американским журналистам гендиректор компании Владислав Бельбас, этого все равно недостаточно, ведь потребность значительно больше.

Владислав Бельбас
Владислав Бельбас. Фото The New York Times

Представители "УБ" регулярно изучают изменения, происходящие на фронте, и новые тенденции боевых действий. В связи с этим был выпущен ряд новой продукции для армии, в частности легкий багги, способный развивать скорость до 145 км/ч. Его мобильность позволяет военным оперативнее передвигаться на опасных участках и лучше уклоняться от вражеских БПЛА.

Кстати, о дронах "Украинская бронетехника" тоже не забыла. Например, производит для армии беспилотные наземные комплексы "Протектор".

"Фактически, это платформа-матка для беспилотников, предназначенная для транспортировки меньших дистанционно управляемых транспортных средств на фронт. Меньшие беспилотники, в свою очередь, доставляют провизию и боеприпасы на боевые позиции, а "Протектор" служит ретрансляционной станцией для передачи сигналов", — пишет NYT.

Украинская бронетехника
В компании регулярно работают над поставками оружия на фронт. Фото The New York Times

Не обходится компания и без "классики" — регулярно поставляет на фронт минометы. Владислав Бельбас отметил, что в прошлом году Украине полностью удалось самостоятельно обеспечить потребности армии как минометами, так и минами.

Минометы Украинской бронетехники
Минометы – классическое оружие войны. Фото The New York Times

"Это поворотный момент по сравнению с началом войны, когда почти все минометные снаряды импортировались", — добавил он.

Это и неудивительно, ведь только "Украинская бронетехника" в прошлом году изготовила около 1000 минометов, что почти вдвое превысило показатель предыдущего года. При этом Бельбас добавил, что в 2025 году Минобороны имеет проблему с контрактированием достаточного количества минометов из-за недостатка финансирования.

Теги:
#Оружие #Минобороны #Минометы #Украинская бронетехника