Непостійність Трампа може вдарити по Росії: чи буде позитив для України — The Economist

Обіцянки президента США можуть бути не втілені у життя

Непостійність президента США Дональда Трампа зараз зіграла проти Росії. І хоч певні сумніви в тому, що він запровадить обіцяні мита після 50 днів, але позитив для України в цій ситуації все одно є.

Про це йдеться у матеріалі The Economist. Зазначається, що розворот Трампа на 180 градусів відкриває для України та її прихильників шлях для стабілізації ситуації з російським вторгненням, а тому треба скористатися ним.

Видання зазначає, що американський лідер після приходу до влади розхвалював Володимира Путіна, звинувачував Київ і навіть перед усім світом принизив президента Володимира Зеленського під час сварки у Білому домі. Тепер він каже, що розчарований главою Кремля, дає йому 50 днів на припинення бойових дій і обіцяє вжити економічних заходів проти російських енергоносіїв.

Втім, уже через день після того, як у ЗМІ потрапили повідомлення про те, що Трамп запитував Зеленського, чи можуть ЗСУ вдарити по Москві, його позиція знову змінилася. 15 липня він закликав не бомбардувати російську столицю, а також відмовився від ідеї постачання Україні далекобійної зброї.

Видання сумнівається, що заходи Трампа проти російської нафтянки будуть достатньо сильними, оскільки в цьому випадку це вдарить по світовому ринку, підніме ціни на нафту і призведе до інфляційного шоку.

Крім того, головними покупцями російської нафти є Китай та Індія. З першим США спробували розпочати торгівельну війну, але потім відмовилися, а з другої — ведуть торгівельні переговори.

Єдиний позитив у цій історії пов’язаний із розблокуванням постачання озброєння Україні. Навіть попри те, що Європі доводиться купувати цю зброю, проте її доступність дає змогу заповнити дефіцит у власних запасах. А якщо Трамп знову передумає, то нинішня ситуація все одно дасть час на розгортання власного виробництва як у ЄС, так і в Україні.

При цьому видання наголошує, що основні успіхи путінської армії були пов’язані з використанням повітряної переваги, проте на землі його військо показало дуже скромні успіхи. Якщо ситуацію в повітрі вдасться врівноважити, то Росія ризикує потрапити в пастку виснажливої наземної війни без будь-якого просування.

"Зрештою, Європа багата і здатна стримувати Росію. Мрія Трампа про швидку мирну угоду виявилася фантазією. Хоча його слово мало що означає, Україна та Європа повинні ним скористатися і створити механізм, який не вимагає щоденних президентських рішень для свого функціонування", — зазначають автори матеріалу.

"Телеграф" повідомляв, що надії на якнайшвидше припинення бойових дій в Україні можуть виявитися хибними — принаймні найближчими тижнями. Хоча президент США Дональд Трамп заявляє про можливість "домовитися" з Володимиром Путіним, Кремль навряд чи погодиться на умови, які можна сприйняти як поразку.