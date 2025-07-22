Росія буде готова до справжніх переговорів в одному випадку: політолог пояснив

Мирна угода стала б іміджевим програшем Путіна

Надії на швидке припинення вогню в Україні можуть виявитися марними — принаймні в найближчі тижні. Попри заяви президента США Дональда Трампа про готовність "домовитися" з президентом РФ Володимиром Путіним за 24 години, Кремль навряд чи погодиться на умови, які виглядатимуть як поразка.

Про це в етері "24 каналу" повідомив політолог Володимир Фесенко. Він запевняє: ініціатива Трампа — не більше, ніж спроба створити політичний тиск, а реальні домовленості, якщо й відбудуться, то значно пізніше.

"Я абсолютно переконаний, що з дуже високою ймовірністю жодних домовленостей про припинення вогню протягом тих 50 днів не буде. Росія на це не погодиться", — каже експерт.

Фесенко пояснює: у Кремлі не підуть на кроки, які можна трактувати як жест слабкості. Мирна угода, досягнута одразу після заяв американського лідера, стала б іміджевим програшем Путіна, чого той будь-якою ціною намагатиметься уникнути.

"Це буде виглядати як перемога Трампа й поразка Путіна, як проєкт слабкості з боку Путіна. Путін так діяти не буде", — додає співрозмовник.

Фесенко переконаний, що на поточному етапі головним інструментом впливу на РФ залишаються масштабні поставки озброєння для України. Саме зброя може змінити хід війни та змусити Москву переглянути свою позицію.

Політолог також вважає, що справжній тиск на Росію розпочнеться після закінчення "50 днів Трампа". Якщо Путін не піде на поступки, наступний крок — санкції. І хоча, на думку експерта, Трамп навряд чи ризикне вдарити по Китаю чи Індії митами, певне посилення санкцій можливо.

Серед варіантів тиску: обмеження "тіньового флоту" Росії, тиск на банки, цільові санкції та спільна робота з європейськими партнерами над зниженням цін на нафту.

Загалом Фесенко переконаний, що Кремль почне домовлятися лише тоді, коли остаточно втратить ілюзії щодо військової перемоги. А поки Росія продовжує наступальні дії та масовані повітряні атаки, жодних серйозних переговорів не варто очікувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп 14 липня встановив 50-денний термін для Росії, щоб домовитися щодо війни в Україні. Так він дав зрозуміти, що готовий до переговорів, але після завершення цього періоду перейде до жорсткіших дій.