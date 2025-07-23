Непостоянство Трампа может ударить по России: будет ли позитив для Украины — The Economist

Обещания президента США могут быть не воплощены в жизнь

Непостоянство президента США Дональда Трампа сейчас сыграло против России. И хоть есть определенные сомнения в том, что он введет обещанные пошлины после 50 дней, но позитив для Украины в этой ситуации все равно есть.

Об этом говорится в материале The Economist. Отмечается, что разворот Трампа на 180 градусов открывает для Украины и ее сторонников путь для стабилизации ситуации с российским вторжением, а потому надо им воспользоваться.

Издание отмечает, что американский лидер после прихода ко власти расхваливал Владимира Путина, обвинял Киев и даже перед всем миром унизил президента Владимира Зеленского во время ссоры в Белом доме. Теперь же он говорит, что разочарован главой Кремля, дает ему 50 дней на прекращение боевых действий и обещает принять экономические меры против российских энергоносителей.

Впрочем, уже через день после того как в СМИ попали сообщения о том, что Трамп спрашивал Зеленского, могут ли ВСУ ударить по Москве, его позиция опять изменилась. 15 июля он призвал не бомбить российскую столицу, а также отказался от идеи поставок Украине дальнобойного оружия.

Издание сомневается, что меры Трампа против российской нефтянки будут достаточно сильными, поскольку в этом случае, это ударит по мировому рынку, взвинтит цены на нефть и приведет к инфляционному шоку.

Кроме того, главными покупателями российской нефти являются Китай и Индия. С первым США попытались начать торговую войну, но затем отказались, а со второй — ведут торговые переговоры.

Единственный позитив в этой истории связан с разблокированием поставок вооружения Украине. Даже несмотря на то, что Европе приходится покупать это оружие, однако его доступность позволяет заполнить дефицит в собственных запасах. А если Трамп опять передумает, то нынешняя ситуация все равно даст время на разворачивание собственного производства, как в ЕС, так и в Украине.

При этом издание подчеркивает, что основные успехи путинской армии были связаны с использованием воздушного превосходства, однако на земле его войско показало очень скромные успехи. Если ситуацию в воздухе удастся уравновесить, то Россия рискует угодить в ловушку изнурительной наземной войны без какого-либо продвижения.

"В конечном счёте, Европа богата и способна сдерживать Россию. Мечта Трампа о быстром мирном соглашении оказалась фантазией. Хотя его слово мало что значит, Украина и Европа должны им воспользоваться и создать механизм, не требующий ежедневных президентских решений для своего функционирования", — отмечают авторы материала.

"Телеграф" сообщал, что надежды на скорейшее прекращение боевых действий в Украине могут оказаться ложными — по крайней мере, в ближайшие недели. Хотя президент США Дональд Трамп заявляет о возможности "договориться" с президентом РФ Владимиром Путиным, Кремль вряд ли согласится на условия, которые можно воспринять как поражение.