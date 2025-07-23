Не хоче нашкодити людям. Зоолог розповів про дивну поведінку відомої лисиці на одному з пляжів Одеси

Цю лисицю досить часто бачать відпочиваючі

В Одесі на трасі здоров’я неодноразово помічали лисицю з досить дивною поведінкою — вона виходить на пляж, проходить між лежаками та краде тапки відпочиваючих. Проте тварина не хоче завдати шкоди людям.

Провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь, розповів "Телеграфу", що ця лисиця, найімовірніше, молода. І. таким чином вона просто грає.

– Насамперед, це гра. Я впевнений, що це не стара тварина. Стара тварина насторожена, будь-який рух або будь-який поведінковий акт у старої тварини завжди має логічне пояснення. Щось вона робить для того, щоб мати якусь кінцеву вигоду. А побігти красти тапки — можливо лисиця зуби про них поточити хотіла. Я не думаю, що це була цілеспрямована акція нашкодити людям.

Зоолог пояснив, що усі тварини люблять розважати себе іграми. Особливо якщо йдеться про молодих осіб.

– Тим більше, тварини з таким високим інтелектом. Псові тварини все з дуже високим інтелектом. Це лисиці, собаки. Ви, напевно, знаєте, що у дорослого собаки рівень трьох-чотирирічної дитини. Їй теж хочеться грати, — підсумував Смаголь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити при зустрічі з лисицею з сказом. Віталій Смаголь дав важливі поради.