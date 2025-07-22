Можуть довго ходити зі сказом. В Україні рекордно зросла кількість лисиць, зоолог назвав жорсткий вихід з ситуації

У Європі використовують приманки з антирабічними сироватками, але Україні наразі це не доступно

Популяція лисиць за останні роки значно зросла і це може становити велику загрозу для людей. Адже лиси — переносники сказу, і в сучасних умовах треба скорочувати їх популяцію.

Про це "Телеграфу" розповів Віталій Смаголь, провідний науковий співробітник Інституту зоології НАНу, кандидат біологічних наук. За його словами, наразі популяція лисиць виросла в п'ять разів: до війни було десь 50 тисяч особин, зараз понад 260 тисяч.

"Лисиця — це хижак, теплокровна тварина, яка може хворіти на сказ. Вона заражає інших тварин, навіть не хижаків. До прикладу, торік на Чернігівщині офіційно було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ у лося. А це ж не хижак, виходить, його покусала хвора тварина", — каже зоолог.

Сказ

Він додає, що лисиці — природний резервуар для сказу. Тобто до року у них захворювання протікає безсимптомно, а вже після може з'явитись слинотеча, страх світла, води тощо. Але навіть клінічна картина сказу у лисиць досить змазана, не така як у домашніх хижаків. Хвора на сказ лисиця зазвичай живе не більше 7-10 днів після появи перших симптомів.

"В організмі лисиці вірус сказу найдовше може зберігатися. Тому з їх популяцією треба щось робити. В Європейських країнах використовують приманки з антирабічною сироваткою, розкидають їх лісами. Тварини поїдають і вакцинуються. Але в наших реаліях зараз це проблематично. Єдине, що залишається — це скорочувати чисельність лисиць фізично", — резюмує Смаголь.

Нагадаємо, що зоолог вже розповідав, чому останнім часом все більше лисиць бачать у містах і як з цим можна боротись.

Раніше "Телеграф" писав, що хвору лисицю часто плутають з містичним хижаком, який вбиває вночі сільськогосподарських тварин.