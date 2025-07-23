Не хочет навредить людям. Зоолог рассказал об удивительном поведении известной лисы на одном из пляжей Одессы

Эту лису довольно часто видят отдыхающие

В Одессе на трассе здоровья неоднократно замечали лису с довольно странным поведением — она выходит на пляж, проходит между лежаков и ворует тапки отдыхающих. Однако животное не хочет нанести вред людям.

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь, рассказал "Телеграфу", что эта лиса, вероятнее всего, молодая. И. таким образом, она просто играет.

– В первую очередь, это игра. Я уверен, что это не старое животное. Старое животное насторожено, у любого движения или любого поведенческого акта у старого животного всегда есть логическое объяснение. Что-то она делает для того, чтобы иметь какую-то конечную выгоду. А побежать воровать тапки — может быть лиса зубы об них поточить хотела. Я не думаю, что это была целенаправленная акция навредить людям.

Зоолог пояснил, что все животные любят развлекать себя играми. Особенно если речь идет о молодых особях.

– Тем более животные с таким высоким интеллектом. Псовые животные все с очень высоким интеллектом. Это лисы, собаки. Вы, наверное, знаете, что у взрослой собаки — уровень трех-четырехлетнего ребенка. Ей тоже хочется играться, — подытожил Смаголь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать при встрече с лисой с бешенством. Виталий Смаголь дал важные советы.