Блакитна вода і піщані пляжі: у центрі України є неймовірно красиве озеро, вхід куди коштує 50 гривень

Ці водойми — місця справжньої тиші та відпочинку від міського галасу

Серед соснових лісів поблизу Кременчука заховалися справжні природні перлини — Блакитні озера. Це водойми з чистою водою бірюзового кольору — місце тиші, душевного відпочинку та втечі від міського галасу. Тому якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку влітку і хочете насолодитися природою — обов'язково приїздіть сюди.

Озера знаходяться у 30 км від міста Кременчук. "Телеграф" вирішив розповісти про Блакитні озера у центральній частині України.

Це комплекс із озер, які утворилися на місці піщаних кар'єрів, які були діючими ще — 50-х років. Коли видобуток піску було зупинено, ями наповнилися водою завдяки шарам ґрунту. Відтінок води — бірюзовий. Такий колір утворився через кварцовий пісок і домішки блакитної глини.

Навколо озера — сосновий ліс, а це означає, що всюди стоїть запах хвої. На одному з озер вхід платний — 50 грн, а всі інші безкоштовні. Тут є місця, де можна придбати морозиво і напої.

Відпочинок на Блакитних озерах

Пляжі є платні, але є й безкоштовні. У платній зоні є лазня, мангали, альтанки, гойдалка. Також можна орендувати катамаран або сап-дошку. Це місце ідеальне для риболовлі — особливо в озері, яке найменш відвідують (третє по рахунку). Там багато карасів та окунів. Також на пляжі є волейбольне поле і дитмайданчик.

Де зупинитися

На пляжі три літні будиночки, де можна зупинитися на ночівлю. Також є місце, щоб встановити намети. Поруч із мангалами встановлені столи і лави, що робить відпочинок ще комфортнішим.

Як дістатися

Блакитні озера розташовані за 30 км від Кременчука, поблизу села Новоселівка, що біля Світловодська. Якщо ви подорожуєте власним авто, через Крюківський міст їдьте трасою E584 до Р-10. Біля Новоселівки поверніть ліворуч на сільську дорогу. Далі треба переїхати під залізницею і звернути до водойм.

https://maps.app.goo.gl/FacfX9u6yKJ55oFE8

Якщо плануєте їхати громадським транспортом, маршрутка курсує до Новоселівки. Далі треба пройти кілька кілометрів пішки через лісову зону.

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