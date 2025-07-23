Голубая вода и песчаные пляжи: в центре Украины есть невероятно красивое озеро, вход куда стоит 50 гривен

Эти водоемы – места настоящей тишины и отдыха от городского шума

Среди сосновых лесов близ Кременчуга спрятались настоящие природные жемчужины – Голубые озера. Это водоемы с чистой водой бирюзового цвета – место тишины, душевного отдыха и побега от городского шума. Поэтому если вы ищете идеальное место для отдыха летом и хотите насладиться природой – обязательно приезжайте сюда.

Озера находятся в 30 км от города Кременчуг. "Телеграф" решил рассказать о Голубых озерах в центральной части Украины.

Это комплекс из озер, образовавшихся на месте песчаных карьеров, которые действовали еще в 50-х годах. Когда добыча песка была остановлена, ямы наполнились водой благодаря слоям почвы. Оттенок воды – бирюзовый. Такой цвет образовался из-за кварцевого песка и примесей голубой глины.

Вокруг озера сосновый лес, а это значит, что всюду стоит запах хвои. На одном из озер вход платный – 50 грн, а все остальные бесплатные. Здесь есть места, где можно приобрести мороженое и напитки.

Отдых на Голубых озерах

Пляжи есть платные, но есть и бесплатные. В платной зоне есть баня, мангалы, качели. Также можно арендовать катамаран или сап-доску. Это место идеально для рыбалки — особенно в наименьшем посещении озера (третье по счету). Также на пляже есть волейбольное поле и детская площадка.

Где остановиться

На пляже три летних домика, где можно остановиться на ночлег. Также есть место, чтобы установить палатки. Рядом с мангалами установлены столы и скамейки, что делает отдых еще более комфортным.

Как добраться

Голубые озера расположены в 30 км от Кременчуга, вблизи села Новоселовка возле Светловодска. Если вы путешествуете на собственном авто, через Крюковский мост езжайте по трассе E584 до Р-10. Возле Новоселовки поверните налево на сельскую дорогу. Далее нужно переехать под железной дорогой и свернуть к водоемам.

https://maps.app.goo.gl/FacfX9u6yKJ55oFE8

Если планируете ехать по общественному транспорту, маршрутка курсирует в Новоселовку. Дальше нужно пройти несколько километров пешком через лесную зону.

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