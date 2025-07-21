Плавати небезпечно, але встояти неможливо: в Україні є "таємне" місце для відпочинку з диким пляжем (фото)

Цей дикий пляж майже безлюдний і платити ні за що не треба

Літо — час відпусток, подорожей та відпочинку. Туристичні маршрути українців під час війни сильно змінилися, багато хто змушений був відмовитися від відпочинку на морях з міркувань безпеки. Тим часом відпочинок на річках та озерах став новим трендом.

"Телеграф" розповість про незвичайне місце для відпочинку на Дністрі, як туди дістатися і чому це місце не банальне та підійде для усамітненого відпочинку.

Дикий пляж у Заліщиках

Одна з найбільших річок України Дністер протікає через сім областей: Вінницьку, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку, Одеську та Львівську. На Тернопільщині Дністер омиває містечко Заліщики і саме там утворився неймовірної краси дикий пляж, про який йтиметься.

Пляж на Дністрі в Заліщиках з чудовими краєвидами. Фото: "Телеграф"

Річка буквально зробила із Заліщиків півострів, якщо дивитися на місто зверху. А ось унизу є красивий великий і майже безлюдний пляж. Це дике місце для відпочинку не дуже популярне серед туристів, ймовірно через те, що про нього мало хто знає.

Виїхати на пляж у Заліщиках можна навіть на авто. Фото: "Телеграф"

Пляж не в сезон буває повністю затоплений водою, яка виходить із берегів під час весняних паводків. А ось влітку це чудове місце для відпочинку в тиші та наодинці з природою. Пляж у Заліщиках складається з гальки, тому збираючись сюди, варто подбати про зручне взуття.

Пляж на Дністрі у Заліщиках. Фото: "Телеграф"

Вихід до води тут зручний — спочатку річка мілка і тепла, а далі стає глибшою і небезпечнішою, оскільки у Дністра дуже сильна течія. Також варто пам’ятати, що чим глибше ви заходите у воду, тим більшим і слизькішим стає каміння. Тому повноцінно поплавати тут, швидше за все, не вийде. А ось освіжиться в літню спеку точно можна просто сидячи або лежачи у воді на мілині.

Пляж на Дністрі у Заліщиках зручний для купання. Фото: "Телеграф"

Окремо варто відзначити, які неймовірні краєвиди відкриваються зі сторони пляжу. Справа в тому, що на іншому березі Дністра видно високу скелясту гору, що поросла зеленими деревами. А десь між крон заростей можна помітити церкву, яка стоїть на цій горі. А якщо пощастить, то можна почути ще й дзвони із цієї святині.

Вид на пляж у Заліщиках з боку гори в селі Хрещатик. Фото: "Телеграф"

Дикий пляж на Дністрі у Заліщиках. Фото: "Телеграф"

Як дістатися на пляж у Заліщиках?

Найзручніше їхати в Заліщики на власному авто. Добиратися сюди зручно і з боку Тернопільщини, і з боку Чернівецької області. З Тернополя відстань становить трохи більше 120 кілометрів, із Чернівців – близько 50 кілометрів.

Маршрут з Тернополя до Заліщиків

З обох обласних центрів ходять регулярні маршрутки до Заліщиків, тож доїхати звичайним автобусом не буде проблемно. Вартість квитків може змінюватись, але це в межах 100-200 гривень залежно від відправної точки. До того ж, автобуси ходять основними трасами, а дороги там у хорошому стані.

Маршрут із Чернівців до Заліщиків.

Інша справа знайти сам "секретний" дикий пляж у Заліщиках, це може бути не так просто, як здається, особливо якщо ви приїхали вперше. Перше, що треба знати, що пляж знаходиться на вулиці Шашкевича, і саме з цього боку найкраще до нього під’їжджати. Міські дороги – асфальтовані та в хорошому стані.

Маршрут на пляж зі сторони Чернівців

Маршрут на пляж зі сторони Тернополя

Дорога до пляжу у Заліщиках Фото: "Телеграф"

Від місця, де закінчується асфальт, буквально кілька десятків метрів до пляжу і навіть туди можна заїхати машиною. Вхід вільний та безкоштовний. Однак і інфраструктури на цьому дикому пляжі немає — ні туалетів, ні роздягальень, ні яток з водою та їжею.

Пляж у Заліщиках у будній день. Фото: "Телеграф"

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