Українці вражені цим місцем: біля Чернігова протікає озеро, як з казки (фото)

На озеро прилітають птахи, які приваблюють не лише місцевих

Влітку українці часто їдуть відпочивати, обираючи ті водойми, де можна поплавати, половити рибу та просто побути в тиші, насолоджуючись природою. Одним із таких є Вишенське озеро у центрі України, але не тільки.

"Телеграф" розповість, чому варто відвідати Лебедине озеро вже цього року, а також як туди доїхати.

Лебедине озеро біля Чернігова

У селі Новий Білоус Чернігівської області протікає особливе озеро, на території якого живуть лебеді. Звідси й воно отримало символічну назву — Лебедине. Водойма стала популярною у 2020 році, коли тривала пандемія коронавірусу. Адже тоді було заборонено збиратися у великих кількостях, тож люди шукали тихі місця. Одним із таких стало Лебедине озеро біля Чернігова.

Лебедине озеро біля Чернігова, фото Лариси Ларкіної

На озеро прилітають птахи, фото Наталі Булко

Чернігівчани та гості області приїжджають сюди, аби помилуватися птахами і заодно погодувати їх. Однак їм не можна давати хліб, лише варену перлову чи ячмінну кашу. У холодні пори лебеді летять на річки, які не замерзають, а навесні повертаються на Чернігівщину. У 2024 році там жила пара лебедів, в якої з'явилось дев’ятеро дитинчат.

Озеро стало домом для лебедів, фото Лариси Ларкіної

Лебеді на озері, фото Лариси Ларкіної

А от село Новий Білоус, де розташоване озеро, засноване 1648 року. Водночас археологи знаходили поселення та кургани з епохи неоліту та періоду Київської Русі. Окрасою села є Троїцька церква з дзвіницею — дерев’яна святиня першої половини XVIII століття.

Троїцька церква, фото "Мандрівка Україною"

Як потрапити на Лебедине озеро

Аби потрапити на озеро, потрібно насамперед дістатися Чернігова. Туди курсують потяги та автобуси з різних міст України. А вже з Чернігова прямують прямі маршрутки до Нового Білоуса, де протікає озеро.

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальне озеро Срібне на Кіровоградщині. Під час Другої світової війни там відновлювалися німці.