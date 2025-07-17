Українці вражені цим місцем: біля Чернігова протікає озеро, як з казки (фото)
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На озеро прилітають птахи, які приваблюють не лише місцевих
Влітку українці часто їдуть відпочивати, обираючи ті водойми, де можна поплавати, половити рибу та просто побути в тиші, насолоджуючись природою. Одним із таких є Вишенське озеро у центрі України, але не тільки.
"Телеграф" розповість, чому варто відвідати Лебедине озеро вже цього року, а також як туди доїхати.
Лебедине озеро біля Чернігова
У селі Новий Білоус Чернігівської області протікає особливе озеро, на території якого живуть лебеді. Звідси й воно отримало символічну назву — Лебедине. Водойма стала популярною у 2020 році, коли тривала пандемія коронавірусу. Адже тоді було заборонено збиратися у великих кількостях, тож люди шукали тихі місця. Одним із таких стало Лебедине озеро біля Чернігова.
Чернігівчани та гості області приїжджають сюди, аби помилуватися птахами і заодно погодувати їх. Однак їм не можна давати хліб, лише варену перлову чи ячмінну кашу. У холодні пори лебеді летять на річки, які не замерзають, а навесні повертаються на Чернігівщину. У 2024 році там жила пара лебедів, в якої з'явилось дев’ятеро дитинчат.
А от село Новий Білоус, де розташоване озеро, засноване 1648 року. Водночас археологи знаходили поселення та кургани з епохи неоліту та періоду Київської Русі. Окрасою села є Троїцька церква з дзвіницею — дерев’яна святиня першої половини XVIII століття.
Як потрапити на Лебедине озеро
Аби потрапити на озеро, потрібно насамперед дістатися Чернігова. Туди курсують потяги та автобуси з різних міст України. А вже з Чернігова прямують прямі маршрутки до Нового Білоуса, де протікає озеро.
Раніше "Телеграф" розповідав про унікальне озеро Срібне на Кіровоградщині. Під час Другої світової війни там відновлювалися німці.