Ізраїль розгляне приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Учасники зустрічі відзначили конструктиву співпрацю Верховної Ради та Кнесету на рівні керівництва парламентів і груп дружби

Заступниця Голови Верховної Ради України зустрілася з Міністром закордонних справ Держави Ізраїль Гідеоном Сааром, який прибув з офіційним візитом в Україну.

"Для нас важлива підтримка Ізраїлем суверенітету і територіальної цілісності України. Ми зацікавлені в системах ППО для захисту цивільного населення. Бо це не військова, а гуманітарна потреба", — зазначила Олена Кондратюк під час зустрічі.

Сторони предметно обговорили тему приєднання Ізраїлю до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яка об’єднала понад 40 держав світу. А також питання можливості розгляду в Кнесеті резолюції щодо викрадених рф дітей.

"Розраховуємо, що Кнесет візьме за основу подану до Конгресу США двопартійну резолюцію. Вона вимагає від росії безумовного повернення всіх депортованих росією дітей поза переговорним процесом — ще до будь-яких мирних домовленостей", — зауважила Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Водночас Гідеон Саар підкреслив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю розгляне питання приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. "Я засуджую російські атаки на цивільне населення України. Я прибув з цим візитом, аби відзначити неймовірну стійкість українців та продемонструвати солідарність Ізраїлю з Українським народом", — наголосив очільник МЗС Держави Ізраїль.

Учасники зустрічі відзначили конструктиву співпрацю Верховної Ради та Кнесету на рівні керівництва парламентів і груп дружби. Користуючись нагодою Віцеспікерка також запросила Ізраїль до участі в Кримській платформі.

"Водночас вчергове звернулася з питанням про визнання Кнесетом Голодомору 1932-33 років геноцидом Українського народу", — акцентувала Олена Кондратюк.

У зустрічі взяли участь: cпівголова парламентської групи дружби з Ізраїлем Ольга Василевська Смаглюк, Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, Посли України та Ізраїлю Євген Корнійчук і Міхаель Бродський.