Безпека та підтримка вступу України в ЄС – пріоритет для Польщі, - Віцеспікерка Кондратюк зустрілася з Віцемаршалком Сейму Веліховською

Серед іншого сторони обговорили підсумки польського головування в Раді Європейського Союзу

Безпека та підтримка вступу України в ЄС залишається одним з ключових пріоритетів для Польщі.

Про це йшлося під час зустрічі Заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк із Віцемаршалком Сейму Польщі Монікою Веліховською.

Олена Кондратюк подякувала Польщі за підтримку і стратегічну роль як найбільшого логістичного хабу, через який Україна отримує американське озброєння. Вона підкреслила, що зустріч у Варшаві відбувається на тлі позитивних новин про відновлення постачань американської військової допомоги Україні.

"Вдячні Уряду Дональда Туска та Міністру закордонних справ Радославу Сікорському за проактивну позицію і постійні звернення до США з проханням відновити військову допомогу Україні та запровадити жорсткіші санкції проти РФ", — зазначила Олена Кондратюк.

Сторони також обговорили підсумки польського головування в Раді Європейського Союзу.

"На жаль, ми не змогли відкрити переговори про вступ через позицію Угорщини. Маємо сподівання на головування Данії та важливу роль Польщі у подоланні угорського вето. Наше спільне завдання відкрити переговорний процес до кінця цього року. Не маємо права втрачати дорогоцінний час, адже це лише грає на руку росії", — переконана Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Безпека та підтримка вступу України в ЄС залишається одним з ключових пріоритетів для Польщі, запевнила своєю чергою Віцемаршалок Сейму Польщі Моніка Веліховська. Вона акцентувала, що Польща підтримує якнайшвидше відкриття переговорів Європейського Союзу з Україною за першим фундаментальним кластером.

Олена Кондратюк та Моніка Веліховська обговорили підготовку до Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025), яка пройде цього тижня в Римі (Італія). Зазначається, що у ній також візьме участь Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Наступного року у Варшаві планується ще одна велика конференція. Польща дуже зацікавлена стати хабом для повоєнного відновлення, відбудови громад та інвестицій в українську економіку. Вбачаю у цьому значний потенціал для розбудови нашої стратегічної співпраці на рівні урядів і парламентів обох держав" — наголосила Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Учасниці зустрічі, як співголови Парламентської асамблеї України та Польщі, також попередньо домовилися, що наступне засідання Асамблеї відбудеться у вересні 2025 року в Україні.