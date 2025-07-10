Італія підтримує наш вступ до ЄС та допомагатиме з відбудовою України, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця Голови Верховної Ради зустрілася в Римі з Віцепрезиденткою Палати депутатів Італії Анною Аскані.

Сторони обговорили проведення конференції URC2025, участь Італії у відбудові України, посилення санкцій Євросоюзу та питання повернення викрадених росією українських дітей.

Анна Аскані наголосила, що бере особисту участь у питанні впровадження 18 пакету санкцій ЄС проти рф. За її словами необхідні такі санкції, які б росія не змогла обходити.

Конференція з відновлення, яка проходить зараз в Римі, за словами Анни Аскані, була організована для того, аби продемонструвати рф: Італія продовжить підтримувати та готова допомагати з відбудовою України.

"Ми хочемо, щоб мир, до якого прагнемо, був тривалим. Ми розуміємо, що таке росія, і ми є партнером саме України", – зазначила Віцепрезидентка Палати депутатів Італії.

Своєю чергою, Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк подякувала Італії за надану військову допомогу та внесок у захист українського неба від російських атак.

Вона зазначила, що Італія вже надала військової допомоги на 2,8 млрд євро. Окрім того, ще 1,7 млрд євро буде надано в цьому році.

"Італія передасть ще одну — вже третю протиповітряну систему SAMP/T і ракети до неї. Італія залишається надійним партнером України та робить все можливе для відкриття переговорів про наш вступ до ЄС", — наголосила Віцеспікерка Олена Кондратюк за підсумками зустрічі.