Израиль рассмотрит присоединение к Международной коалиции по возвращению украинских детей, – вице-спикер Елена Кондратюк

Участники встречи отметили конструктивное сотрудничество Верховной Рады и Кнессета на уровне руководства парламентов и групп дружбы

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины встретилась с Министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, прибывшим с официальным визитом в Украину.

"Для нас важна поддержка Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы заинтересованы в системах ПВО для защиты гражданского населения. Это не военная, а гуманитарная потребность", — отметила Елена Кондратюк во время встречи.

Стороны предметно обсудили тему присоединения Израиля к Международной коалиции по возвращению украинских детей, объединившей более 40 государств мира. А также вопрос возможности рассмотрения в Кнессете резолюции по похищенным России детей.

"Рассчитываем, что Кнессет возьмет за основу поданную в Конгресс США двухпартийную резолюцию. Она требует от России безусловного возвращения всех депортированных россией детей вне переговорного процесса — еще до любых мирных договоренностей", — отметила Вицеспикер Елена Кондратюк.

В то же время Гидеон Саар подчеркнул, что Министерство иностранных дел Израиля рассмотрит вопрос о присоединении к Международной коалиции по возвращению украинских детей. "Я осуждаю российские атаки на гражданское население Украины. Я прибыл с этим визитом, чтобы отметить невероятную устойчивость украинцев и продемонстрировать солидарность Израиля с Украинским народом", — подчеркнул глава МИД государства Израиль.

Участники встречи отметили конструктиву сотрудничество Верховной Рады и Кнессета на уровне руководства парламентов и групп дружбы.

"В то же время в очередной раз обратилась с вопросом о признании Кнессетом Голодомора 1932-33 годов геноцидом Украинского народа", — акцентировала Елена Кондратюк.

Во встрече приняли участие: сопредседатель парламентской группы дружбы с Израилем Ольга Василевская Смаглюк, Спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх, Послы Украины и Израиля Евгений Корнийчук и Михаэль Бродский.