Вийти на кордони 1991 року можливо при Трампі: експерт пояснив, що саме допоможе

Загородній підкреслив принципову різницю з попередньою адміністрацією

Адміністрація Дональда Трампа може стати ключовою для повернення Україною територій у межах кордонів 1991 року. Причиною цього, є конфлікт інтересів між СосША та Росією на енергетичному ринку.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив Тарас Загородній. Він пояснив, як це може статись.

Енергетичний конфлікт інтересів

За словами Загороднього, у Трампа є власні нафтогазові інтереси, які прямо суперечать російським.

"У нього є своє власне нафта, яку він хотів би якраз більше продавати", — пояснив експерт.

Загородній підкреслив принципову різницю з попередньою адміністрацією. Він каже, що на відміну від попередньої адміністрації, яка не стимулювала виробництво нафти, команда Трампа активно просуватиме американські енергоресурси.

"Любов з інтересом" до санкцій

Експерт звернув увагу на заяви нового міністра енергетики США, який продемонстрував, що у Сполучених Штатах до питань санкцій "любов з інтересом". На думку Загороднього, формула проста — менше російської нафти, більше американської купуйте".

Глобальна перебудова ринку

Загородній пояснив, як працюватиме нова схема. Він каже, що коли США вдарять санкціями" по Китаю, це торкнеться також Бразилії та інших покупців російської нафти.

Експерт додав, що Індія вже заявила, що їй не подобається російська нафта. Натомість Нью-Делі готовий купувати нафту у союзника США — Саудівській Аравії.

Наслідки для Росії

За прогнозом експерта, "в цій схемі не існує російської нафти". Росія опиниться перед вибором:

Продавати нафту нижче собівартості, щоб не закривати видобуток

Шукати альтернативні способи реалізації

Роль України у новій схемі

Загородній окреслив завдання для кожної зі сторін:

Завдання США: Накласти санкції на російську нафту.

Накласти санкції на російську нафту. Завдання України: "Зробити так, щоб у росіян взагалі не було фізичної можливості експортувати нафту".

Він наголосив, що це можливо "виключно ударами по території Росії, по терміналах".

Взаємовигідна співпраця

Загородній підсумував тим, що коли Україна знищуватиме російську нафтову інфраструктуру, то США теж буде приємно, що немає російської нафти.

Така збіжність інтересів, на думку експерта, може стати ключовим фактором для надання Україні необхідної підтримки у поверненні контролю над усією територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Раніше "Телеграф" писав, чи закінчиться війна в Україні за Трампа.