Чи закінчиться війна в Україні за Трампа: Клімкін розповів, чого хоче Путін

Риторика Росії залишається агресивною

Під час каденції президента США Дональда Трампа війна Росії проти України не закінчиться. Проте може завершитись гаряча її фаза.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Лізі". Він звернув увагу на риторику Володимира Путіна під час виступу на економічному форумі у Санкт-Петербурзі.

"Він знову сказав, що "Україна наша" і взагалі, "там наші солдати", "куди нога ступить, там і Росія". І в принципі воно непогано заходить на внутрішню аудиторію, непогано заходить на частину незахідного світу", — сказав дипломат.

За словами Клімкіна, війна найближчими роками не закінчиться, проте може знизитися її інтенсивність. Однак бажання Путіна знищити Україну нікуди не подінеться і лише посилюватиметься. Крім того, це бажання може посилитись і у російських еліт.

"Чим далі вони тягнути за вуха свій режим і робитимуть з нього цивілізацію, тим більше посилюватиметься бажання знищити Україну", — додав він.

Як повідомлялося раніше, захисник Маріуполя Святослав Паламар ("Калина") відзначив, що справжній світ для України настане лише коли в Росії зміниться влада або якщо вона розвалиться.