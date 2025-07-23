Выйти на границы 1991 года можно при Трампе: эксперт объяснил, что именно поможет

Загородний подчеркнул принципиальную разницу с предыдущей администрацией

Администрация Дональда Трампа может стать ключевой для возвращения Украиной территорий в пределах границ 1991 года. Причиной этого, является конфликт интересов между США и Россией на энергетическом рынке.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил Тарас Загородний. Он объяснил, как это может произойти.

Энергетический конфликт интересов

По словам Загороднего, у Трампа есть собственные нефтегазовые интересы, прямо противоречащие российским.

"У него есть своя собственная нефть, которую он хотел бы как раз больше продавать", — объяснил эксперт.

Загородний подчеркнул принципиальную разницу с предыдущей администрацией. Он говорит, что в отличие от предыдущей администрации, которая не стимулировала производство нефти, команда Трампа будет активно продвигать американские энергоресурсы.

"Любовь с интересом" к санкциям

Эксперт обратил внимание на заявления нового министра энергетики США, который продемонстрировал, что в Соединенных Штатах к вопросам санкций "любовь с интересом". По мнению Загороднего, формула проста — меньше российской нефти, больше американской покупайте".

Глобальная перестройка рынка

Загородний объяснил, как будет работать новая схема. Он говорит, что когда США "ударят санкциями" по Китаю, это коснется также Бразилии и других покупателей российской нефти.

Эксперт добавил, что Индия уже заявила, что ей не нравится российская нефть. Зато Нью-Дели готов покупать нефть у союзника США — Саудовской Аравии.

Последствия для России

По прогнозу эксперта, "в этой схеме не существует российской нефти". Россия окажется перед выбором:

Продавать нефть ниже себестоимости, чтобы не закрывать добычу

Искать альтернативные способы реализации

Роль Украины в новой схеме

Загородний обозначил задачу для каждой из сторон:

Задание США: Наложить санкции на российскую нефть.

Наложить санкции на российскую нефть. Задание Украины: "Сделать так, чтобы у россиян вообще не было физической возможности экспортировать нефть".

Он подчеркнул, что это возможно "исключительно ударами по территории России, по терминалам".

Взаимовыгодное сотрудничество

Загородний подытожил тем, что если Украина будет уничтожать российскую нефтяную инфраструктуру, то США тоже будет приятно, что нет российской нефти.

Такая сходимость интересов, по мнению эксперта, может стать ключевым фактором для предоставления Украине необходимой поддержки в возвращении контроля над всей территорией в пределах международно признанных границ.

Ранее "Телеграф" писал, закончится ли война в Украине за Трампа.