Війна 2022 року завершилася, розпочалася зовсім інша. Головні заяви Залужного з нового інтерв’ю

Він назвав головне завдання України

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю. Говорив про нову технологічну війну та дрони, роль Великої Британії та "коаліції охочих", майбутнє НАТО, демографічну кризу та економіку війни.

Всі ці заяви з колишнім Головнокомандувачем ЗСУ пролунали на каналі LB.ua. "Телеграф" зібрав головне.

Технологічна революція на полі бою

За словами Залужного, "війни зразка 24 лютого 2022 року не буде". Колишній головнокомандувач наголосив, що традиційна війна з танковими колонами завершилася в грудні 2023 року, а з 2024 року розпочалася "зовсім інша війна" — війна на виснаження.

Ключові зміни:

Росіяни вийшли з "позиційного тупика" через технологічні рішення.

Використання FPV-дронів на відстані до 50 км замість попередніх 10-15 км.

Підняття "шахедів" на висоту понад 2000 метрів для атак по всій території України.

Лінія фронту стала місцем "обов'язкового вбивства", а основні дії перенеслися в тил.

Співпраця з Великою Британією

Залужний підкреслив важливість залучення партнерів до технологічного процесу України:

"Чим більше ми країн залучимо саме до нашого технологічного процесу, це дасть нам гарантію в майбутньому мати дійсно надійного партнера"

"Коаліція охочих" та реальність

Залужний високо оцінив ініціативу створення "коаліції охочих", але застеріг про складності реалізації:

Про миротворчий контингент: "Ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом? Чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанях?".

Майбутнє НАТО

Залужний висловив скептицизм щодо спроможностей альянсу:

НАТО залишається в "стратегічній парадигмі Другої світової війни".

П'ята стаття навряд чи спрацює в сучасних умовах.

Альянс потребує кардинального переосмислення та перебудови.

та перебудови. Без змін доля НАТО може стати такою ж, як в ООН.

Демографічна криза та економіка війни

Залужний наголосив, що майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів. Перший — демографічний: "Людей дійсно нема. Не в Росії, не в Україні".

За його словами, кількість втрат, яка припала на населення країн і в Україні, і в Росії — критична. Він підкреслив, що йдеться про втрати і вбитими, і пораненими в обох країнах.

Другий фактор — економічний. Залужний навів конкретні цифри сучасної економіки війни:

"П'ятсот безпілотників прилетіло в Україну. Відповідно до стандартів НАТО, там потрібно три ракети, хоча б на кожну ціль. Півтори тисячі". При цьому безпілотник коштує близько 50 тисяч доларів, а ракета до системи ППО — десь 800 тисяч доларів.

Для порівняння він згадав, що британська армія в Першу світову війну використовувала мільйон снарядів в місяць, а зараз, як каже Залужний, британська армія не знає, як виглядає мільйон снарядів, оскільки зараз снаряди купує для України.

Прогнози та висновки

Залужний прогнозує, що "знаходження паритету" між силами нападу та оборони завершиться через 3-5 років максимум.

Головне завдання для України за словами Залужного, не чекати на мільйон солдатів, а терміново розвивати мізки і стратегію нових технологій, бо "нова зброя формувала колись імперії".

Залужний підкреслив: хто першим опанує нові технології та тактику їх застосування, той матиме стратегічну перевагу в майбутньому.

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