Пам'ятник ледь виднівся з бур'янів: про могилу відомої дитячої письменниці забули українці (фото)

Могила мала занедбаний вигляд

У Києві, на Байковому кладовищі, серед могил багатьох видатних українців є місце спочинку дитячої письменниці Наталії Забіли. Однак до недавніх пір воно було у жахливому стані. Навколо росли бур’яни, сухе листя, а пам’ятник ледь можна було розгледіти серед хаосу природи.

Український блогер Владислав Тимошенко побував на могилі поетеси і привів її до ладу, чим привернув увагу громадськості до проблеми занедбаних могил українських знаменитостей. Чоловік прибрав бур’яни, очистив територію, пофарбував паркан і повернув могилі гідний вигляд.

Що відомо про Наталію Забілу

Наталія Забіла — одна із найулюбленіших авторок України для дітей. Вона написала понад 200 книжок. Зокрема, "Зайчикова хатка", "Котик‑воркотик", "Равлик", "Андрійко‑школяр", "Дві білки" тощо. Вони виходили тиражем у мільйони примірників. Також письменниця була редакторкою дитячих журналів "Нова книга" та "Барвінок"

Наталія Забіла

Стан могили Наталії Забіли

У відео можна помітити, що до візиту блогера була могила заросла, у бур’янах майже не помітний пам’ятник. Також видно шар опалого сухого листя. Жодних "слідів" того, що хтось навідується на місце поховання письменниці не було — ані квітів, ані лампадок.

Фото: скріншот YouTube

Після прибирання Тимошенка могила стала мати доглянутий вигляд. Тепер таблички з іменами виглядають чистими, пам’ятники доглянутими — на них стоять лампадки і штучні квіти. Паркан пофарбований, немає сухого листя та бур’янів.

Фото: скріншот YouTube

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Олександра Омельченка на Байковому кладовищі. Складається враження, що там давно нікого не було — на місці поховання немає ні лампадок, ні гілочки квітів.