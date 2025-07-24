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Кладовище ангеликів: в Україні є старовинний некрополь з незвичайними могилами різних релігій (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Цей незвичайний цвинтар можна включити до свого туристичного маршруту Новина оновлена 24 липня 2025, 14:21
Цей незвичайний цвинтар можна включити до свого туристичного маршруту. Фото Галина Струс, Телеграф

На цьому кладовищі є могили різних релігійних конфесій

Українські міста та села мають багату історію та нашарування культур, враховуючи те, скільки наші землі були під впливом різних інмперій та країн. Особливо це помітно у західній частині країни, яка була і під Польщею, і під Австро-Угорщиною. Відстежувати ці культурні шари та поширення різних релігійних конфесій можна, наприклад, за кладовищами та меморіальною культурою поховання померлих.

Так, у селі Ягільниця у Тернопільській області є незвичайний старовинний некрополь, у якому присутні як православні, так і католицькі та єврейські поховання. А написи на могилах є українською, російською та польською мовами.

"Телеграф" побував у Ягільниці і покаже читачам захоплюючий фоторепортаж із кладовища, на якому є незвичайні надгробки, скульптури ангеликів і навіть могила з розп’яттям.

Ягільниця, кладовище
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Незвичайне кладовище у Ягільниці — як воно виглядає

Село Ягільниця колись було містом із великою єврейською громадою. Перша письмова згадка про цей населений пункт датована 1477 роком. Відомо, що у 1785 р. у селі проживало 695 осіб, але з роками їхня кількість змінювалася залежно від політичних впливів.

Кладовище в Ягільниці розташоване вздовж траси Луцьк-Тернопіль-Чернівці, тож не помітити його неможливо. І воно справді привертає увагу своїми старовинними могилами та незвичайними надгробками.

Ягільниця, кладовище
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Перше, що впадає у вічі при вході в некрополь — це неоготична каплиця, яка насправді є невеликим мавзолеєм двох друзів — Фердинанда Мюнцера та Яна Косцельні, датована 1905 роком. Про це свідчить напис на цьому гробівці.

Ягільниця, кладовище
Гробовець друзів Фердинанда Мюнцера та Яна Косцельні. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище фото
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Також привертає увагу могила з надгробком у вигляді Христового розп'яття. Вона розташована у передній частині некрополя, праворуч від гробівця Мюнцера та Косцельні. Видно, що це стара могила, її давно ніхто не доглядає.

Ягільниця, кладовище
Надгробок із розп’яттям на кладовищі в селі Ягільниця. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Окрему увагу потрібно приділити надгробкам на дитячих могилах зі скульптурами ангеликів і зворушливими підписами. Тут їх чимало, зроблені та розміщені вони по-різному. Вигляд цих янголят і розуміння того, що це могили дітей, робить ці надгробки особливо зворушливими.

Ягільниця, кладовище
Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище
Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Варто зауважити, що монументальна культура на кладовищах зі скульптурами ангелів поширена у польській католицькій традиції. Тому можна припустити, що на території села Ягольниця жило багато поляків чи українців, які сповідували греко чи римо католицьку релігію.

Ягільниця, кладовище
Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище
Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище
Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище
Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Також на ягільницькому старовинному кладовищі є традиційні православні могили з пам’ятниками та хрестами. Деякі з них старіші, інші свіжіші. До речі, поховання на цвинтарі датуються приблизно з середини 19 століття і з заднього боку некрополя вони стають старішими.

Ягільниця, кладовище, могили
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище, могили
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, кладовище, могили
Скульптура ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, старовинне кладовище, могили
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, старовинне кладовище, могили
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, старовинне кладовище, могили
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"
Ягільниця, старовинне кладовище, могили
Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одне із найбільших єврейських кладовищ в Україні, де поховано 20 тисяч людей. Це місце виглядає справді монументально.

Теги:
#Тернопільщина #Цвинтар #Некрополь #Ягільниця