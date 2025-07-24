Кладовище ангеликів: в Україні є старовинний некрополь з незвичайними могилами різних релігій (фото)

На цьому кладовищі є могили різних релігійних конфесій

Українські міста та села мають багату історію та нашарування культур, враховуючи те, скільки наші землі були під впливом різних інмперій та країн. Особливо це помітно у західній частині країни, яка була і під Польщею, і під Австро-Угорщиною. Відстежувати ці культурні шари та поширення різних релігійних конфесій можна, наприклад, за кладовищами та меморіальною культурою поховання померлих.

Так, у селі Ягільниця у Тернопільській області є незвичайний старовинний некрополь, у якому присутні як православні, так і католицькі та єврейські поховання. А написи на могилах є українською, російською та польською мовами.

"Телеграф" побував у Ягільниці і покаже читачам захоплюючий фоторепортаж із кладовища, на якому є незвичайні надгробки, скульптури ангеликів і навіть могила з розп’яттям.

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Незвичайне кладовище у Ягільниці — як воно виглядає

Село Ягільниця колись було містом із великою єврейською громадою. Перша письмова згадка про цей населений пункт датована 1477 роком. Відомо, що у 1785 р. у селі проживало 695 осіб, але з роками їхня кількість змінювалася залежно від політичних впливів.

Кладовище в Ягільниці розташоване вздовж траси Луцьк-Тернопіль-Чернівці, тож не помітити його неможливо. І воно справді привертає увагу своїми старовинними могилами та незвичайними надгробками.

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Перше, що впадає у вічі при вході в некрополь — це неоготична каплиця, яка насправді є невеликим мавзолеєм двох друзів — Фердинанда Мюнцера та Яна Косцельні, датована 1905 роком. Про це свідчить напис на цьому гробівці.

Гробовець друзів Фердинанда Мюнцера та Яна Косцельні. Фото: "Телеграф"

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Також привертає увагу могила з надгробком у вигляді Христового розп'яття. Вона розташована у передній частині некрополя, праворуч від гробівця Мюнцера та Косцельні. Видно, що це стара могила, її давно ніхто не доглядає.

Надгробок із розп’яттям на кладовищі в селі Ягільниця. Фото: "Телеграф"

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Окрему увагу потрібно приділити надгробкам на дитячих могилах зі скульптурами ангеликів і зворушливими підписами. Тут їх чимало, зроблені та розміщені вони по-різному. Вигляд цих янголят і розуміння того, що це могили дітей, робить ці надгробки особливо зворушливими.

Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Варто зауважити, що монументальна культура на кладовищах зі скульптурами ангелів поширена у польській католицькій традиції. Тому можна припустити, що на території села Ягольниця жило багато поляків чи українців, які сповідували греко чи римо католицьку релігію.

Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Скульптури ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Також на ягільницькому старовинному кладовищі є традиційні православні могили з пам’ятниками та хрестами. Деякі з них старіші, інші свіжіші. До речі, поховання на цвинтарі датуються приблизно з середини 19 століття і з заднього боку некрополя вони стають старішими.

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Скульптура ангелів на дитячих могилах. Фото: "Телеграф"

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Старовинне кладовище у Ягільниці. Фото: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одне із найбільших єврейських кладовищ в Україні, де поховано 20 тисяч людей. Це місце виглядає справді монументально.