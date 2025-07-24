Незвична статуя з козацьким обличчям: як виглядає могила письменника Дмитра Капранова (фото)

Брати зробили внесок у розвиток українського видавництва

Сьогодні, 24 липня, виповнюється 58 років відомому українському письменнику Віталію Капранову. А от його рідний брат-близнюк, Дмитро Капранов, раптово помер 16 квітня 2024 року. Вони прославились, зокрема веденням YouTube-каналу "імені Т. Г. Шевченка" на історичну тематику.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність братів Капранових, чим відзначилися, і як зараз живе Віталій.

Що відомо про братів Капранових

Брати-близнюки Капранови з'явилися на світ у 1967 році в Дубоссарах, що у Молдові. У дитинстві вони жили в Очакові, що на Миколаївщині. Там відвідували музичну та спортивну школу. Капранови навчалися в Уральському політехнічному інституті у Свердловську та Московському енергетичному інституті за спеціальністю "технічна кібернетика".

Згодом брати одружилися з сестрами-близнючками та переїхали до Москви. Там вони займалися виноробним і фармацевтичним бізнесом. У 90-х Капранови стали частиною українського діаспорного руху у Москві. Брати випускали українську газету "Тинди-ринди" та журнал фантастики "Брати". У 1993 році брати познайомилися з майбутнім диктатором Путіним: "Тоді він був у Собчака не те що підмітайлом, але ходив за ним із валізою".

Брати Капранови, фото з мережі

Протягом 10 років Капранови працювали над першою книжкою "Кобзар 2000", яку видали вже в Україні. Брати повернулися на батьківщину, оскільки не бачили для себе можливостей за кордоном. Одним із перших їхніх проєктів був "Книгоноша", який передбачав збір з усіх видавництв книжок українською мовою. Так до першого каталогу увійшло 600 назв — саме такою була кількість книг українською станом на 1998 рік.

У 1999 році брати організували перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай". У 2000 році вони заснували видавництво "Зелений пес". Популярними книгами Капранових стали романи "Розмір має значення", "Приворотне зілля", "Щоденник моєї секретарки", книга для дітей "Зоряний вуйко", збірка статей "Закон Братів Капранових".

Капранови активно випускали книжки, фото vse.rv.ua

У 2004 році Кабмін зупинив видавництво книжок. На знак протесту брати спалили рукопис нового роману під стінами уряду. Згодом вони стали кураторами культурної програми ярмарку "МЕДВІН: Книжковий світ" та започаткували перший Всеукраїнський конкурс двійників Тараса Шевченка.

Капранови вели тележурнал соціальних розслідувань "Брат за брата" на телеканалі ZIK. Однак, коли креативною продюсеркою призначили Наташу Влащенко, вони розкритикували це рішення, а проєкт закрили.

Капранови активно видавали українські книги, фото з мережі

У 2019 році брати створили власний YouTube-канал "Імені Т. Г. Шевченка", де розкривали різні теми з історії України. Він став дуже успішним і популярним серед українців.

У 2022 році брати долучилися до полку "Азов", щоб захищати Україну від ворогів. Пізніше вони повернулися до цивільного життя та зосередилися на веденні YouTube-каналу про історію.

Брати Капранови були в полку "Азов", фото з фейсбук-сторінки Капранова

Могила Дмитра Капранова

Дмитро відійшов у вічність у квітні 2024 році через розрив аорти. Він помер у віці 56 років. Капранова відспівали в Михайлівському соборі в Києві. Через рік після смерті на могилі письменника встановили пам'ятник. Автором є брат-близнюк Капранова — Віталій. До продумування дизайну долучалась його донька, яка є професійною художницею.

У дитинстві та юності брати мешкали на Миколаївщині, тому Віталій вирішив створити меморіал, який символізує південь України. Тож на місці поховання відтворили статую скіфської баби з козацьким обличчям. Окрім цього, на пам'ятнику викарбували обличчя Капранова, кобзу, книгу, меч і восьмикутну зірку.

Могила Дмитра Капранова, фото з фейсбук-сторінки Віталія Капранова

"Перше — це скіфська баба як символ, основний абрис — козацьке обличчя. Далі — кобза, тому що ми займалися музикою, це одна з граней нашої творчості. Книга — як основний носій портрета. Меч — копія зі скіфських малюнків. Ну, і восьмикутна зірка — як символ приналежності до української культури", — розповів Віталій.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила поета Дмитра Білоуса. Зараз місце поховання має занедбаний вигляд.