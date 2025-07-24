Памятник едва виднелся из сорняков: о могиле известной детской писательницы забыли украинцы (фото)

Могила выглядела запущенным

В Киеве, на Байковом кладбище, среди могил многих выдающихся украинцев есть место упокоения детской писательницы Натальи Забилы. Однако до недавних пор оно было в ужасном состоянии. Вокруг росли сорняки, сухие листья, а памятник едва можно было разглядеть среди хаоса природы.

Украинский блогер Владислав Тимошенко побывал на могиле поэтессы и привел ее в порядок, чем привлек внимание общественности к проблеме заброшенных могил украинских знаменитостей. Мужчина убрал сорняки, очистил территорию, покрасил забор и вернул могиле достойный вид.

Что известно о Наталье Забилы

Наталья Забила — одна из самых любимых авторов Украины для детей. Она написала более 200 книг. В частности, "Зайчиков домик", "Котик-воркотик", "Улитка", "Андрейко-школяр", "Две белки" и т.д. Они выходили тиражом в миллионы экземпляров. Также писательница была редактором детских журналов "Новая книга" и "Барвинок".

Наталья Забила

Состояние могилы Натальи Забилы

В видео можно заметить, что до визита блогера могила была заросшей, в сорняках почти не заметен памятник. Также виден слой опавших сухих листьев. Никаких "следов" того, что кто-то наведывается на место захоронения писательницы, не было — ни цветов, ни лампадок.

Фото: скриншот YouTube

После уборки Тимошенко могила стала выглядеть ухоженной. Теперь таблички с именами выглядят чистыми, памятники ухоженными – на них стоят лампадки и искусственные цветы. Забор покрашен, нет сухих листьев и сорняков.

Фото: скриншот YouTube

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Александра Омельченко на Байковом кладбище. Создается впечатление, что там давно никого не было — на месте захоронения нет ни лампадок, ни веточки цветов.