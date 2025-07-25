Плюнули і не тільки. Українці створили меми про Безуглу на мітингу в Києві

Нардепку порівняли з героїнею з "Гри престолів"

Нардепка Мар'яна Безугла, яка спочатку підтримала законопроєкт № 12414 щодо НАБУ та САП, а потім прийшла на мітинг проти нього, надихнула українців на створення мемів. У жартах навіть промайнула одна з героїнь серіалу "Гра престолів".

"Телеграф" зібрав найкращі меми. Зауважимо, що протести почались в Києві на Банковій 22 липня і на третій день мітингу прийшла Безугла.

Тоді українці сильно обурились і деякі висловили це народній обраниці прямо в обличчя. До слова, у мережі навіть з'явилось відео, як хтось плюнув у Безуглу. Враховуючи те, що нардепка спочатку проголосувала за законопроєкт, проти якого виступають люди, а потім прийшла на мітинг, українці були обурені та здивовані.

Тимчасом у мережі вже з'явилось чимало мемів про цю ситуацію, на одному з них Безуглу порівняли з Серсеєю Ланістер з "Гри престолів". На зображенні показали момент коли героїня йшла по Королівській гавані під час Ганебної ходи. До слова, тоді люди обкидали її гнилими овочами та плювали. Ймовірніше, автор мему натякав на ганебність ситуації з нардепкою.

Також були і меми про те, що люди заплатять тому, хто плюне у Безуглу. До речі, під час протесту це і сталось. Були і картинки про те, що нардепка попереджала про свій прихід на мітинг та, певно, не очікувала, що люди так її там зустрінуть. Адже українці були обурені її появою і не боялись це висловити в обличчя нардепці.

В деяких мемах Безуглу порівняли зі шкідником, який знищив врожай на городі.

Нагадаємо, що у Києві та багатьох інших українських містах вже кілька днів тривають протести проти закону № 12414, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який раніше розкритикували в Transparency International як спробу позбавити НАБУ і САП незалежності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президентом України Володимиром Зеленським було ініційовано законопроєкт № 13533 про розширення повноважень НАБУ і САП. Він фактично повертає в законодавство норми, які були змінені законопроєктом № 12414.