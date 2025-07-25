Плюнули и не только. Украинцы создали мемы о Безуглой на митинге в Киеве

Нардепку сравнили с героиней из "Игры престолов"

Нардеп Марьяна Безуглая, которая сначала поддержала законопроект № 12414 по НАБУ и САП, а затем пришла на митинг против него, вдохновила украинцев на создание мемов. В шутках даже мелькнула одна из героинь сериала "Игра престолов".

"Телеграф" собрал самые лучшие мемы. Заметим, что протесты начались в Киеве на Банковой 22 июля, и на третий день митинга пришла Безуглая.

Тогда украинцы сильно возмутились, и некоторые выразили это народной избраннице прямо в лицо. К слову, в сети даже появилось видео, как кто-то плюнул в Безуглую. Учитывая, что нардеп сначала проголосовала за законопроект, против которого выступают люди, а затем пришла на митинг, украинцы были возмущены и удивлены.

Между тем в сети уже появилось немало мемов об этой ситуации, на одном из них Безуглую сравнили с Серсеей Ланистер из "Игры престолов". На изображении показали момент, когда героиня шла по Королевской гавани во время Позорного шествия. К слову, тогда люди кидали в нее гнилыми овощами и плевали. Скорее всего, автор мема намекал на позорность ситуации с нардепкой.

Также были и мемы о том, что люди заплатят тому, кто плюнет в Безуглую. Кстати, во время протеста это произошло. Были и картинки о том, что нардепка предупреждала о своем приходе на митинг и, вероятно, не ожидала, что люди так ее там встретят. Ведь украинцы были возмущены ее появлением и не боялись выразить это в лицо нардепке.

В некоторых мемах Безуглую сравнили с вредителем, уничтожившим урожай на огороде.

Напомним, что в Киеве и многих других украинских городах уже несколько дней продолжаются протесты против закона № 12414, фактически ликвидирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, ранее раскритикованный в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президентом Украины Владимиром Зеленским был инициирован законопроект №13533 о расширении полномочий НАБУ и САП. Он фактически возвращает в законодательство нормы, измененные законопроектом № 12414.