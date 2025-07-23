У Києві другий день протестів проти закону про НАБУ та САП: люди заполонили Банкову (ексклюзивні фото)

Здебільшого протестує молодь

В Україні тривають протести проти ухвалення закону №12414, який послаблює повноваження НАБУ та САП. До вечора 23 липня демонстрації пройшли у більшості великих міст.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, демонстранти у Києві зібралися біля будівлі театру імені Івана Франка (поруч з Банковой). За даними блогера Ігоря Лаченкова, людей у столиці багато, і вони продовжують збиратися.

На знімках із місця протестів можна помітити, що здебільшого вийшли молоді люди. Багато хто з них тримав у руках таблички з незадоволеними висловлюваннями у бік закону 12414.

Людей прийшло багато

Зважаючи на зміст написів на плакатах, демонстранти проводять паралелі з подіями 2014 року і побоюються того, що документ нівелює роки прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Крім того, на деяких плакатах видно, що люди незадоволені концентрацією влади в руках Офісу президента і тим, що у Верховній Раді залишаються проросійські політики.

Нардеп Олексій Гончаренко ("ЄС") повідомив, що на мітингу також є поліцейські, проте їх зовсім мало і вони не втручаються в хід демонстрації.

У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП У Києві протестували проти обмеження НАБУ та САП

На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей На демонстрації прийшло багато людей

Варто зазначити, що аналогічні демонстрації відбулися також і в багатьох інших містах, на зразок Одеси, Тернополя та Львова.

Як повідомлялося раніше, Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414. У правозахисників виникали побоювання, що цей документ може обмежити повноваження незалежних антикорупційних органів – САП та НАБУ.

Увечері того ж таки люди вийшли на вулиці на знак протесту, а вже 23 липня президент пообіцяв, що буде ухвалено новий закон, який забезпечить незалежність функціонування антикорупційних органів.