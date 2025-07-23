У Києві другий день протестів проти закону про НАБУ та САП: люди заполонили Банкову (ексклюзивні фото)
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Здебільшого протестує молодь
В Україні тривають протести проти ухвалення закону №12414, який послаблює повноваження НАБУ та САП. До вечора 23 липня демонстрації пройшли у більшості великих міст.
Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, демонстранти у Києві зібралися біля будівлі театру імені Івана Франка (поруч з Банковой). За даними блогера Ігоря Лаченкова, людей у столиці багато, і вони продовжують збиратися.
На знімках із місця протестів можна помітити, що здебільшого вийшли молоді люди. Багато хто з них тримав у руках таблички з незадоволеними висловлюваннями у бік закону 12414.
Зважаючи на зміст написів на плакатах, демонстранти проводять паралелі з подіями 2014 року і побоюються того, що документ нівелює роки прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Крім того, на деяких плакатах видно, що люди незадоволені концентрацією влади в руках Офісу президента і тим, що у Верховній Раді залишаються проросійські політики.
Нардеп Олексій Гончаренко ("ЄС") повідомив, що на мітингу також є поліцейські, проте їх зовсім мало і вони не втручаються в хід демонстрації.
Варто зазначити, що аналогічні демонстрації відбулися також і в багатьох інших містах, на зразок Одеси, Тернополя та Львова.
Як повідомлялося раніше, Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414. У правозахисників виникали побоювання, що цей документ може обмежити повноваження незалежних антикорупційних органів – САП та НАБУ.
Увечері того ж таки люди вийшли на вулиці на знак протесту, а вже 23 липня президент пообіцяв, що буде ухвалено новий закон, який забезпечить незалежність функціонування антикорупційних органів.