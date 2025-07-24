Антикорупціонери проходитимуть поліграф? Що відомо про законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП

Новий законопроєкт не повертає повністю САП і НАБУ у правове поле, що існувало до ухвалення попереднього документа

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які мають доступ до державної таємниці, протягом шістьох місяців після вступу в силу нового законопроєкту, запропонованого президентом Володимиром Зеленським мусять пройти поліграф в Службі безпеки України. Також Генпрокурор може затребувати будь-яке кримінальне провадження НАБУ на вивчення.

Про це йдеться у тексті законопроєкту №13531 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про прокуратуру" щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення", який вже винесли до Верховної Ради.

Президент обговорив новий законопроєкт з Мерцом

Тим часом президент України повідомив, що мав розмову із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Серед іншого, лідери торкнулися і питання антикорупційних органів в нашій країні.

"Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", – поінформував Зеленський.

Що пише Стерненко

Громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко проаналізував текст нового документа та поділився своїми висновками.

Аналіз законопроєкту від президента:

Генпрокурор може затребувати будь-яке кримінальне провадження з НАБУ на вивчення. Це ризик для таємниці слідства.

Генпрокурор не має права забирати провадження з НАБУ в інші органи досудового розслідування, але є виняток – під час воєнного стану може. В умовах, коли воєнний стан триватиме невідомо скільки, це великий ризик.

Разом з тим, Генпрокурор отримає право передавати в окремих випадках кримінальні провадження вже до НАБУ з інших органів слідства. Це ок.

Генпрокурор не може давати прямих вказівок детективам НАБУ. Це добре.

Виключено норму про необґрунтовані обшуки без ухвали суду, відбулося повернення до старої редакції.

Протягом пів року з ухвалення закону кожен орган правопорядку має провести перевірку за допомогою поліграфа усіх співробітників, які мають доступ до держтаємниці. Методику проведення має сформулювати СБУ. Надалі такі перевірки мають відбуватися кожні 2 роки. Поліграф не є науково доведеним методом, але це усе одно плюс.

Далі йдуть розпорядження усім органам правопорядку посилити свою роботу.

На думку Стерненка, законопроєкт суттєво відрізняється від того, що ухвалила Рада 22 липня. Водночас він не повертає повністю САП і НАБУ у правове поле, що існувало до цього.

"Прямі норми, що підривали незалежність САП і НАБУ зникли, однак ризики усе одно є, і за бажання ними можна буде скористатися. Варто врахувати, що до законопроєкту можуть бути внесені правки в процесі розгляду. Тому остаточна оцінка буде, коли його проголосують", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент повідомив, що готовий внести до Верховної Ради законопроєкт, який збереже незалежність антикорупційних органів. Український парламент може зібратися на екстрене засідання наступного тижня.

22 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12414, який передбачає зміни у підпорядкуванні антикорупційних органів. Українці вийшли на протести, а Європейський Союз висловив стурбованість через останні рішення України, які впливають на незалежність антикорупційних органів.